Утечка данных с дорожных камер может навредить ВСУ: эксперт о рисках систем видеофиксации

Специалист по кибербезопасности Андрей Баранович считает, что система видеонаблюдения не защищена должным образом, что делает ее мишенью для российских хакеров.

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Российские военные, в теории, могут взломать систему дорожных камер фиксации скорости, чтобы следить за перемещением украинской военной техники. Такую гипотезу на своей странице в Facebook высказал украинский инженер-программист Иван Сорочан, запостив видео, в котором министр внутренних дел Денис Монастырский анонсирует возобновление работы дорожных камер.

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Согласно заявлению Монастырского, система уже тестируется, и вскоре будет следить за трассами государственного значения, а также будет активизирована на территории Киевской области, инфраструктура которой восстанавливается после оккупации ВС РФ. Сорочан предположил, что дорожные камеры могут стать мишенями для российских хакеров, взломав которые они получат данные о перемещениях войск и техники.

В комментариях под постом Сорочана эксперт по кибербезопасности, сооснователь ОО "Украинский Киберальянс" Андрей Баранович написал, что в Украине существуют проблемы с инсайдерами и технической безопасностью системы видеофиксации в разных городах. По его словам, хактивисты ранее находили в открытом доступе [данные с] камер на пункте пропуска в селе Чонгар Херсонской области (въезд в Крым), которые связаны с серверами МВД.

"Несколько лет назад мы находили полицейские камеры в открытом доступе, и я не думаю, что что-то значительно поменялось. Я считаю, что нужно пересмотреть саму концепцию установки полицейских камер. Сейчас, я считаю, она и не безопасна, и не эффективна. Не говоря уже про любовь МВД к подсанкционному Hikvision", — рассказал Андрей Баранович в комментарии Фокусу.

Китайская компания Hikvision является одним из крупнейших производителей оборудования для наблюдения, ее камерами пользуются в более чем 1000 городов в 180 странах мира. В 2019 году власти США добавили ее в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны — с тех пор американским фирмам запрещено поставлять ей компоненты и программное обеспечение. По данным Financial Times, сейчас Вашингтон готовит в отношении производителя камер более жесткие санкции и сообщает союзникам о своих планах. В США пришли к выводу, что оборудование Hikvision помогает китайскому правительству проводить репрессии в отношении 1 млн уйгуров — народа, представителей которого содержат в лагерях в регионе Синьцзян.

Ранее писали, что МВД планирует возобновить работу систем фотовидеофиксации в Украине в связи с ДТП из-за превышения скорости в Ровенской области, жертвами которого стали 26 человек. Первым делом камеры запустят на в центральных и западных областях Украины.