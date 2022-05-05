В Украине возобновляют работу камеры автофиксации
Систему автофиксации нарушений ПДД восстановят в ряде областей. Ранее в Патрульной полиции заявляли, что не отключали их во время войны.
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Камеры автоматической фотовидеофиксации в Украине возобновят работу через несколько дней. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, комментируя страшное ДТП в Ровенской области.
"Сейчас камеры тестируются и уже через несколько дней могут быть запущены на трассах общегосударственного значения там, где это будет возможно", – сообщил Денис Монастырский.
По его словам, камеры контроля скорости заработают на трассах в центральных и западных регионах. Запланировано их включение в Киевской области, в том числе и близ Ирпеня и Бучи.
Министр внутренних дел напомнил, что во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь на дорогах ежедневно гибнут граждане. Превышение скорости – одна из основных причин смертельных ДТП.Важно
Примечательно, что ранее в Патрульной полиции заявляли, что камеры автофиксации в Украине не отключали во время войны и они продолжали работать, но так называемые письма счастья нарушителям могут приходить с задержкой.
Также Фокус сообщал, что в Украине возобновили габаритно-весовой контроль и нарушителям грозят штрафы размером до 51 тысяч гривен.