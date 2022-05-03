Украинским водителям снова грозят огромные штрафы за нарушение ГВН

В военное время нагрузка на дороги увеличилась и многие перевозчики игнорируют габаритно-весовые нормы. Это побудило возобновить контроль за их соблюдением.

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В Украине возобновляют контроль за соблюдением габаритно-весовых норм (ГВН). Нарушителям грузят штрафы до 51 тыс. гривен. Об этом сообщается на странице "Укртрансбезопасности" в Facebook.

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В условиях войны габаритно-весовой контроль стал очень актуальным. Дело в том, что после закрытия морских портов экспорт идет через Румынию или Болгарию, а потому существенно увеличилась нагрузка на дороги южных регионов и особенно – Одесской области.

[ + – ] Штраф за нарушение ГВН может достигать 51 тыс. гривен Фото: Вінниця.info

Несоблюдение ГВН автоперевозчиками стало массовым, что не лучшим образом отображается на дорожном покрытии и затрудняет дорожное движение.

По этой причине было решено возобновить габаритно-весовой контроль в Украине, причем особое внимание уделят трассе М-15 Одесса-Рени. Возле пункта пропуска "Маяки-Удобное" начнет работать пост габаритно-весового контроля. Для прозрачности работы он оснащен системой видеонаблюдения, а инспекторы будут осуществлять фото- и видеофиксацию своей работы с помощью нагрудных камер.

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Напомним, что штрафы за нарушение ГВН в Украине составляют от 8500 до 51 000 гривен. Также с недавних пор на дорогах появились комплексы автоматического габаритно-весового контроля.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны работают камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.