Українським водіям знову загрожують величезні штрафи за порушення ГВН

У воєнний час навантаження на дороги збільшилося, і багато перевізників ігнорують габаритно-вагові норми. Це спонукало відновити контроль за їх дотриманням.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Україні відновлюють контроль за дотриманням габаритно-вагових норм (ГВН). Порушникам загрожують штрафи до 51 тис. гривень. Про це повідомляється на сторінці Укртрансбезпеки у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

В умовах війни габаритно-ваговий контроль став дуже актуальним. Справа в тому, що після закриття морських портів експорт іде через Румунію або Болгарію, а тому суттєво збільшилося навантаження на дороги південних регіонів і особливо Одеської області.

[ + – ] Штраф за порушення ГВН може сягати 51 тис. гривень Фото: Вінниця.info

Недотримання ГВН автоперевізниками стало масовим, що не найкраще відображається на дорожньому покритті й ускладнює дорожній рух.

Із цієї причини було вирішено відновити габаритно-ваговий контроль в Україні, причому особливу увагу приділять трасі М-15 Одеса-Рені. Біля пункту пропуску "Маяки-Зручне" почне працювати пост габаритно-вагового контролю. Для прозорості роботи він оснащений системою відеоспостереження, а інспектори здійснюватимуть фото- та відеофіксацію своєї роботи за допомогою нагрудних камер.

Важливо

Подолати дефіцит: в Україні відпустили ціни на деякі види палива

Нагадаємо, що штрафи за порушення ГВН в Україні становлять від 8500 до 51 000 гривень. Також віднедавна на дорогах з'явилися комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні під час війни працюють камери автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.