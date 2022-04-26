Листи щастя приходять, але є нюанс: як працюють камери автофіксації під час війни

Патрульна поліція посилює контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Камери автофіксації продовжують працювати, незважаючи на війну.

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Попри поширене переконання, камери автоматичної фотофіксації в Україні працюють під час війни. Чутки спростував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Він зазначив, що перевищення швидкості фіксується, проте в умовах воєнного стану можлива затримка з винесенням постанов про порушення та надсилання так званих листів щастя.

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"Камери контролю швидкості можуть фіксувати правопорушення, і хочу нагадати, що час винесення ухвали може бути до 60 діб. Тому деякі правопорушення можуть бути опрацьовані пізніше", — заявив Олексій Білошицький.

Також він заявив, що Патрульна поліція посилить контроль за дотриманням правил дорожнього руху, адже під час війни деякі водії "забули" про них.

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"Відзначаються ДТП із постраждалими та загиблими, які ми реєструємо, що пов'язані зі зневагою правил дорожнього руху. Багато хто під час режиму воєнного стану чомусь вирішив, що правила дорожнього руху не діють і можна їздити, як завгодно. Насправді, це не так. Ми будемо притягувати до відповідальності та виявляти жорстку позицію", — наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Раніше Фокус повідомляв, що в Дніпрі в любителів вуличних перегонів збираються конфісковувати автомобілі.