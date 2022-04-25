В Україні можуть передчасно скасувати безплатне розмитнення авто: відома причина
Пільги розмитнення найчастіше використовують ділки, які хочуть нажитися, а прості громадяни ввозять не так багато автомобілів.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Безплатне розмитнення авто в Україні можуть скасувати й до закінчення воєнного стану. Причина — зловживання пільгами. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю НВ.
За словами депутата, нульовим розмитненням під час війни користується не дуже багато простих громадян, натомість активізувалися комерційні структури. Вони ввозять автомобілі для подальшого перепродажу.
"Вже понад 10 тисяч автомобілів пройшли через митний кордон без сплати податків. Черги на західному кордоні досить великі. Уряд запропонував таке рішення з огляду на те, що велика кількість автомобілів була пошкоджена і буде пошкоджена внаслідок агресії. Хоча іноді ми бачимо, що заробляють на цьому не прості люди, а ділки, і тому ми зараз розглядаємо можливість цей процес припинити", — заявив Данило Гетманцев.Важливо
Раніше заступник міністра транспорту Мустафа Найєм розповів, що така активність із ввезення авто під час війни здивувала наших європейських партнерів. Тим більше, що нерідко приганяють не доступні, а преміальні автомобілі типу Audi Q7 2022 року, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class або Cadillac Escalade вартістю 3,1 млн грн.
Це, а також черги з євроблях на кордоні, спонукало уряд і Держприкордонслужбу терміново ввести обмеження на ввезення авто в Україну. Однак, пільги все ж таки продовжили й розмитнити авто безплатно можна до 25 травня. Утім, за словами першого заступника Державної митної служби Олександра Шуцького, Верховна Рада вже у четвер може запровадити нові обмеження або взагалі скасувати безплатне розмитнення.
Також Фокус повідомляв, що у РФ, як і в Україні, запропонували скасувати плату за розмитнення.