В Україні можуть передчасно скасувати безплатне розмитнення авто: відома причина

Пільги розмитнення найчастіше використовують ділки, які хочуть нажитися, а прості громадяни ввозять не так багато автомобілів.

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Безплатне розмитнення авто в Україні можуть скасувати й до закінчення воєнного стану. Причина — зловживання пільгами. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю НВ.

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За словами депутата, нульовим розмитненням під час війни користується не дуже багато простих громадян, натомість активізувалися комерційні структури. Вони ввозять автомобілі для подальшого перепродажу.

[ + – ] Через євробляхи на західному кордоні величезні черги Фото: Суспільне

"Вже понад 10 тисяч автомобілів пройшли через митний кордон без сплати податків. Черги на західному кордоні досить великі. Уряд запропонував таке рішення з огляду на те, що велика кількість автомобілів була пошкоджена і буде пошкоджена внаслідок агресії. Хоча іноді ми бачимо, що заробляють на цьому не прості люди, а ділки, і тому ми зараз розглядаємо можливість цей процес припинити", — заявив Данило Гетманцев.

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Які автомобілі можна розмитнити в Україні безкоштовно після 1 квітня

Раніше заступник міністра транспорту Мустафа Найєм розповів, що така активність із ввезення авто під час війни здивувала наших європейських партнерів. Тим більше, що нерідко приганяють не доступні, а преміальні автомобілі типу Audi Q7 2022 року, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class або Cadillac Escalade вартістю 3,1 млн грн.

Це, а також черги з євроблях на кордоні, спонукало уряд і Держприкордонслужбу терміново ввести обмеження на ввезення авто в Україну. Однак, пільги все ж таки продовжили й розмитнити авто безплатно можна до 25 травня. Утім, за словами першого заступника Державної митної служби Олександра Шуцького, Верховна Рада вже у четвер може запровадити нові обмеження або взагалі скасувати безплатне розмитнення.

Також Фокус повідомляв, що у РФ, як і в Україні, запропонували скасувати плату за розмитнення.