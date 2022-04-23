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За прикладом України: у РФ пропонують скасувати розмитнення авто

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черга авто на кордоні, авто на митниці, митний перехід, безкоштовна розмитнення авто, скасування мит при розмитненні авто
Фото: auto.onliner.by | Тим часом термін дії безкоштовної розмитнення в Ураїні продовжили до 25 травня.

Із такою ініціативою виступили депутати ЛДПР. Таким чином вони пропонують підтримати тріщать по швах автомобільну галузь Росії. Озвучено деякі обмеження на ввезення автотранспорту.

Санкції проти Росії за її військове вторгнення до України призвели до краху російського автомобільного ринку. Його обвал експерти прогнозують на рівні 50-70%.

Як повідомляє сайт Мотор, депутати запропонували з 1 січня 2024 повністю скасувати або мінімізувати мита на ввезення автомобілів на територію Росії фізичними та юридичними особами.

черга авто на кордоні, авто на митниці, митний перехід, безкоштовна розмитнення авто, скасування мит при розмитненні авто
При ввезенні авто з нульовим розмитненням планують ввести ряд обмежень
Фото: wah.ua

За словами депутата партії Ярослава Нілова, це допоможе вирішити проблему дефіциту машин на вітчизняному ринку, який сьогодні становить близько півмільйона екземплярів.

При цьому планується кілька обмежень:

  • за кількістю — одна людина може ввезти не більше трьох авто на рік
  • за віком – авто має побут не старше 10 років
  • за ціною — загальна вартість ввезених однією людиною авто не повинна перевищувати 10 млн. рублів

Крім цього, депутати хочуть накласти мораторій на утильзбір для автозаводів, а також скасувати вимоги щодо екологічної норми стандарту Євро-5.

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Санкції проти РФ поставили хрест на виробництві Lada з автоматом
Санкції проти РФ поставили хрест на виробництві Lada з автоматом

Нагадаємо, що санкції країн Заходу проти РФ так ударили по автопрому, що у Росії дозволили випускати машини всіх екологічних класів, включаючи "Євро-0". Що, безумовно, призведе до значного зниження якості повітря.

Також Фокус писав про те, що авторинок РФ продовжує лихоманити — ціни на автомобілі продовжують зростати, а заводи простоюють.

І подібна ситуація вже призвела до того, що в Росії продовжує зростати кількість угонів авто : лише за останній місяць кількість угонів автотранспорту зросла на 22,3%.

Водночас термін дії безкоштовної розмитнення в Ураїні продовжили до 25 травня.