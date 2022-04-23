За прикладом України: у РФ пропонують скасувати розмитнення авто

Із такою ініціативою виступили депутати ЛДПР. Таким чином вони пропонують підтримати тріщать по швах автомобільну галузь Росії. Озвучено деякі обмеження на ввезення автотранспорту.

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Санкції проти Росії за її військове вторгнення до України призвели до краху російського автомобільного ринку. Його обвал експерти прогнозують на рівні 50-70%.

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Як повідомляє сайт Мотор, депутати запропонували з 1 січня 2024 повністю скасувати або мінімізувати мита на ввезення автомобілів на територію Росії фізичними та юридичними особами.

[ + – ] При ввезенні авто з нульовим розмитненням планують ввести ряд обмежень Фото: wah.ua

За словами депутата партії Ярослава Нілова, це допоможе вирішити проблему дефіциту машин на вітчизняному ринку, який сьогодні становить близько півмільйона екземплярів.

При цьому планується кілька обмежень:

за кількістю — одна людина може ввезти не більше трьох авто на рік

за віком – авто має побут не старше 10 років

за ціною — загальна вартість ввезених однією людиною авто не повинна перевищувати 10 млн. рублів

Крім цього, депутати хочуть накласти мораторій на утильзбір для автозаводів, а також скасувати вимоги щодо екологічної норми стандарту Євро-5.

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Санкції проти РФ поставили хрест на виробництві Lada з автоматом

Нагадаємо, що санкції країн Заходу проти РФ так ударили по автопрому, що у Росії дозволили випускати машини всіх екологічних класів, включаючи "Євро-0". Що, безумовно, призведе до значного зниження якості повітря.

Також Фокус писав про те, що авторинок РФ продовжує лихоманити — ціни на автомобілі продовжують зростати, а заводи простоюють.

І подібна ситуація вже призвела до того, що в Росії продовжує зростати кількість угонів авто : лише за останній місяць кількість угонів автотранспорту зросла на 22,3%.

Водночас термін дії безкоштовної розмитнення в Ураїні продовжили до 25 травня.