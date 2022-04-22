У Росії зростає кількість викрадень авто: відомі причини і які марки в зоні ризику
Санкції проти Росії за вторгнення в Україну мають найрізноманітніші наслідки. Так, у РФ зафіксовано різке зростання викрадень авто. І воно має прямий стосунок до війни в Україні.
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Лише за останній місяць кількість викрадень автотранспорту зросла на 22,3%. Наприклад, у січні, тобто до військової агресії Росії в Україні, автомобільні злодії викрали 459 транспортних засобів.
У лютому цей показник зріс до 505 автомобілів, а в березні — до 620 автомобілів відповідно. Про це повідомляє сайт "Мотор". Насамперед викрадають дорогі автомобілі преміальних марок і найпопулярніші на ринку автомобілі. Здебільшого викрадені авто вирушають на запчастини.Важливо
Найбільше крадіжок автотранспорту зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих мегаполісах. Переважно автомобільні злодії надають перевагу автокранам BMW і Mercedes-Benz. Крім цього, в зоні ризику знаходяться такі популярні кросовери, як Kia Sportage та Hyundai Santa Fe.Важливо
Якщо говорити про південні регіони, то тут зловмисники крадуть усе, що можуть. Як заявляють у МВС, більшість викрадених авто йдуть на розбір. Це з тим, що у країні спостерігається дефіцит запасних частин. Тому автозлодії першочергово викрадають авто тих марок, представники яких пішли з російського ринку.
Раніше Фокус попереджав про такі наслідки санкцій проти РФ. А також розповідав про те, що мародер із РФ намагався оформити документи на вивезений з України BMW.