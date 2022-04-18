Мародер із РФ намагався оформити документи на вивезений із України BMW

У підсумку користувачі відомого пабліка у "ВКонтакті" поцікавилися, чим армія РФ займається в Україні: бореться з "нацизмом" чи незаконно збагачується.

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У понеділок, 16 квітня в пабліку "Головна дорога. Тверь і область" соціальної мережі "ВКонтакті" один із користувачів поцікавився в аудиторії, як оформити документи на машину, привезену з України. Своє питання автор забезпечив фотографією BMW X3 серії. Корпус автомобіля був прикрашений характерною літерою латинського алфавіту — негласним символом підтримки російської армії, що вторглася в Україну. Посаду опублікував дехто Юрій Зверєв.

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"Таке питання до підписників і людей, які знають. Мені днями зятьок мій-військовий пригнав ось такого красеня "трофейного" 😄 Самі знаєте звідки. Зрозуміло, без укропських номерів і документів — тому назріло питання реєстрації машинки в Росії", — написав автор питання, за словами якого, було б краще, якби номери на транспортний засіб оформили ще в Білорусі, звідки автомобіль пригнали.

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У коментарях до посту спалахнула полеміка. "Намородерене викладають, навіть не соромлячись, ганьба! — написала авторка коментаря. — Так що там наша армія в результаті фашизм знищує чи збагачується незаконно, ви вже визначтеся ..."

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"Можливо, ви так почнете здогадуватися, що насправді відбувається", — відповів інший користувач.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові-мародери "приймають замовлення" прямо в будинках своїх жертв. СБУ опублікувала запис розмови російського солдата, який побував у будинку "багатого українського рибалки".