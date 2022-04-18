Мародер из РФ пытался оформить документы на вывезенный из Украины BMW

В итоге, пользователи известного паблика во ВКонтакте задались вопросом, чем армия РФ занимается в Украине: борется с "нацизмом", или незаконно обогащается.

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В понедельник, 16 апреля в паблике "Главная дорога. Тверь и область" социальной сети вКонтакте один из пользователь поинтересовался у аудитории, как оформить документы на машину, привезенную из Украины. Свой вопрос автор снабдил фотографией BMW X3-й серии. Корпус автомобиля был украшен характерной буквой латинского алфавита — негласным символом поддержки вторгшейся в Украину российской армии. Пост опубликовал некто Юрий Зверев.

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"Такой вопрос к подписчикам и знающим людям. Мне на днях зятек мой — военный пригнал вот такого красавца "трофейного"😄. Сами знаете откуда. Разумеется без укропских номеров и документов — потому назрел вопрос регистрации машинки в России", — написал автор вопроса, по словам которого, было бы лучше, если бы номера на транспортное средство оформили еще в Беларуси, откуда автомобиль был пригнан.

В комментариях к посту разгорелась полемика. "Намародеренное выкладывают, даже не стесняясь, позорище! — написала автор комментария. — Так чего там наша армия в итоге, фашизм изничтожает, или обогащается незаконно, вы уж определитесь…"

"Может быть вы так начнете догадываться, что на самом деле происходит", — ответил другой пользователь.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные-мародеры "принимают заказы" прямо в домах своих жертв. СБУ опубликовала запись разговора российского солдата, который побывал в доме "богатого украинского рыболова".