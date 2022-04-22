В России растет количество угонов авто: известны причина и какие марки в зоне риска

Санкции против России за вторжение в Украину имеют самые разнообразные последствия. Так, в РФ зафиксирован резкий рост угонов авто. И он имеет прямое отношение к войне в Украине.

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Только за последний месяц число угонов автотранспорта выросло на 22,3%. Например, в январе, то есть до военной агрессии России в Украине автомобильные воры похитили 459 транспортных средств.

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[ + – ] Lефицит запасных частей для авто в России приводит ктому, что все больше авто угоняют на запчасти Фото: pravda.com.ua

В феврале это показатель вырос до 505 авто, а в марте – до 620 автомобилей соответственно. Об этом сообщает сайт Мотор. В первую очередь угоняют дорогие авто премиальных марок и наиболее популярные на рынке автомобили. По большей части угнанные авто отправляются на запчасти.

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Наибольшее количество краж автотранспорта зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных мегаполисах. В основном автомобильные воры предпочитают угонят авто марок BMW и Mercedes-Benz. Помимо этого, в зоне риска находятся такие популярные кроссоверы, как Кia Sportage и Hyundai Santa Fe.

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Если говорить о южных регионах, то тут злоумышленники крадут все, что могут. Как заявляют в МВД, большинство угнанных авто идут на разбор. Это связано с тем, что в стране наблюдается дефицит запасных частей. Поэтому, автоворы в первую очередь угоняют авто тех марок, представители которых ушли с российского рынка.

А ведь ранее Фокус предупреждал о подобных последствиях санкций против РФ. А также рассказывал о том, что мародер из РФ пытался оформить документы на вывезенный из Украины BMW.