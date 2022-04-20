UA
UA
Разделы
Материалы
Авто Российско-украинская война

Рост цен и простаивающие заводы: авторынок РФ продолжает лихорадить

125
продажи авто, продажи новых авто, авторынок рф, автопроизводство в рф, цены на авто в россии
Фото: Freepik | Новые автомобили за апрель подорожали на 6-60%

Новые авто в России продолжают дорожать, а многих моделей уже нет в наличии из-за остановки заводов и прекращения импорта.

Автомобильная России не может преодолеть последствия введенных санкций. Рынок штормит, а автозаводы продолжают простаивать. Об этом пишет сайт Мотор.

Только за первые две недели апреля новые автомобили в РФ подорожали еще на 6-60%, в зависимости от марки и модели. Наибольший рост стоимости отмечен у китайских брендов. Напомним, в марте машины прибавили в цене в среднем 35-45%.

продажи авто, продажи новых авто, авторынок рф, автопроизводство в рф, цены на авто в россии
ВАЗ простаивает и разрабатывает упрощенные модели
Фото: АВТОВАЗ

Рост цен на авто в России:

  • Great Wall – +50-54%
  • Haval – +34-60%
  • BMW – +12-26%
  • Infiniti – +8-26%
  • Hyundai – +6-16%
  • Genesis – +7-15%
  • Suzuki – +10-13%

Многие бренды не афишируют цены, а советуют обращаться в автосалоны. Это может быть продиктовано и дефицитом авто – вследствие прекращения импорта и выпуска авто многих моделей уже попросту нет в наличии.

Автопроизводство в России практически остановилось. На данный момент работают только четыре не самых больших предприятия – ульяновский УАЗ, Haval в Тульской области, Mazda-Sollers во Владивостоке и калининградский "Автотор".

Важно
Бесплатная растаможка работает: на границе с Украиной выстроились очереди из "евроблях"
Бесплатная растаможка работает: на границе с Украиной выстроились очереди из "евроблях"

Впрочем, на УАЗе уже объявили, что в начале мая собираются остановить производство и отправить персонал в корпоративный отпуск. А "Автотор" еще в марте прекратил сборку BMW и выпускает только отдельные модели Hyundai и Kia.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ разрешили выпуск авто с "грязными" двигателями стандарта Евро-0 и без ABS.