Рост цен и простаивающие заводы: авторынок РФ продолжает лихорадить

Новые авто в России продолжают дорожать, а многих моделей уже нет в наличии из-за остановки заводов и прекращения импорта.

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Автомобильная России не может преодолеть последствия введенных санкций. Рынок штормит, а автозаводы продолжают простаивать. Об этом пишет сайт Мотор.

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Только за первые две недели апреля новые автомобили в РФ подорожали еще на 6-60%, в зависимости от марки и модели. Наибольший рост стоимости отмечен у китайских брендов. Напомним, в марте машины прибавили в цене в среднем 35-45%.

[ + – ] ВАЗ простаивает и разрабатывает упрощенные модели Фото: АВТОВАЗ

Рост цен на авто в России:

Great Wall – +50-54%

Haval – +34-60%

BMW – +12-26%

Infiniti – +8-26%

Hyundai – +6-16%

Genesis – +7-15%

Suzuki – +10-13%

Многие бренды не афишируют цены, а советуют обращаться в автосалоны. Это может быть продиктовано и дефицитом авто – вследствие прекращения импорта и выпуска авто многих моделей уже попросту нет в наличии.

Автопроизводство в России практически остановилось. На данный момент работают только четыре не самых больших предприятия – ульяновский УАЗ, Haval в Тульской области, Mazda-Sollers во Владивостоке и калининградский "Автотор".

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Впрочем, на УАЗе уже объявили, что в начале мая собираются остановить производство и отправить персонал в корпоративный отпуск. А "Автотор" еще в марте прекратил сборку BMW и выпускает только отдельные модели Hyundai и Kia.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ разрешили выпуск авто с "грязными" двигателями стандарта Евро-0 и без ABS.