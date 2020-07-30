Коронавирус обрушил треть экономики США

Спад наблюдается уже второй квартал подряд. Причем за последние три месяца темпы падения выросли в шесть раз.

Во втором квартале 2020 года реальный ВВП Соединенных Штатов сократился на 32,9%. Сокращение ВВП во втором квартале – это реакция на эпидемию COVID-19.

Такие данные опубликовало сегодня Министерство торговли США, сопроводив доклад графиком падения реального валового внутреннего продукта (Real GDP) в процентном соотношении:

В финансовом выражении, за один квартал экономика США потеряла более 2 трлн долларов, сообщается на сайте министерства. В частности, по данным статистического ведомства, номинальный ВВП в долларах США снизился на 34,3%, или 2,15 трлн долларов, во втором квартале до уровня 19,41 трлн долларов.

В первом квартале валовый продукт сократился на 3,4%, или на 186,3 млрд долларов. При этом реальный ВВП – упал на 5%. Такое падение объясняется в отчете тем фактом, что в марте и в апреле в некоторых районах страны уже были введены карантинные ограничения.

Подобное сокращение крупнейшей экономики мира зафиксировано впервые за всю историю статистического поквартального наблюдения, которое ведется с 1947 года. МВФ, в свою очередь, рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп призвал отложить президентский выборы, запланированные на 3 ноября этого года, до конца карантина. На данный момент Соединенные Штаты – это страна с наибольшим зафиксированным летальным показателем в мире. От COVID-19 в Штатах уже умерли более 153 тысяч человек.