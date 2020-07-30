Дональд Трамп призвал отложить выборы в США до конца карантина

Президент США Дональд Трамп призвал отложить президентские выборы, которые запланированы 3 ноября 2020 года.

Соответствующий статус Трамп разместил сегодня у себя в Twitter-аккаунте.

"С универсальным голосованием по почте (не заочным голосованием, с которым все в порядке), выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это станет огромной проблемой для США. Отложить выборы, пока люди не смогут должным образом, защищенно и безопасно проголосовать???" – написал Трамп.

Вчера Трамп запостил у себя в Twitter видеосюжет об эксперименте канала WRDW в Южной Каролине.

В ходе эксперимента сотрудники канала отправили две партии писем, имитирующих конверты с заполненными бюллетенями, и проверили их доставку по месту назначения. В итоге они пришли к выводу, что не менее 3% бюллетеней, отправленных по почте, могут оказаться утерянными. В сюжете отмечается, что в масштабах страны такая погрешность окажет влияние на итоги выборов.

Трамп сопроводил этот ролика отдельным постом, в котором сказал, что: "То же самое произошло бы, но в больших масштабах, с США".

Как известно, голосование по почте в США рассматривалось как один из способов обеспечить волеизъявление на выборах в условиях эпидемии коронавируса. На данный момент Соединенные Штаты – это страна с наибольшим зафиксированным летальным показателем в мире. От COVID-19 в Штатах уже умерли более 153 тысяч человек.