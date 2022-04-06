Обвал продаж и резкий рост цен: санкции больно ударили по авторынку РФ

Российский авторынок продемонстрировал один из худших результатов за последние 15 лет. К тому же, автомобили подорожали на 35-45%.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Санкции против РФ буквально за месяц обвалили местный авторынок. В марте было продано 78,9 тыс. новых автомобилей – на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные агентства "Автостат".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Едва ли не больше всех подорожали автомобили Lada Фото: РБК

Показатели прошлого месяца – одни из худших за последние 15 лет. Хуже было только в апреле 2020 года, когда автосалоны неделями проиставали закрытыми из-за карантина – тогда реализовали 54,5 тыс. авто.

На уровень продаж повлияли и дефицит автомобилей (вследствие остановки заводов и прекращения импорта), и стремительный рост цен. В среднем стоимость автомобилей в России выросла за март на 35-45%.

Важно

Неожиданные последствия санкций: в РФ прогнозируют резкий рост количества угонов авто

Цены на новые авто повысили практически все бренды, причем едва ли не больше всех подорожали Lada. Российский производитель дважды повышал цены на домашнем рынке и отдельные модели стали дороже на 47%. Также существенно выросла стоимость Peugeot (+29-50%), Chery (+45%), Opel (+42%), Kia (+24-39%), Renault (+38%). Модели Citroen, Mazda и Nissan прибавили в цене по 35%.

Ранее Фокус сообщал, что заводы АвтоВАЗ простаивают и предприятие готовится к выпуску моделей без ABS, ESP и другой электроники.