Обвал продажів та різке зростання цін: санкції боляче вдарили по авторинку РФ

Російський авторинок продемонстрував один із найгірших результатів за останні 15 років. До того ж автомобілі подорожчали на 35-45%.

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Санкції проти РФ буквально протягом місяця обвалили місцевий авторинок. У березні продали 78,9 тис. нових автомобілів — на 43% менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані агентства "Автостат".

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[ + – ] Чи не найбільше подорожчали автомобілі Lada Фото: РБК

Показники минулого місяця — одні з найгірших за останні 15 років. Гірше було лише у квітні 2020 року, коли автосалони на тижні зачинили через карантин — тоді реалізували 54,5 тис. авто.

На рівень продажів вплинули й дефіцит автомобілів (внаслідок зупинки заводів та припинення імпорту) та стрімке зростання цін. У середньому вартість автомобілів у Росії зросла за березень на 35-45%.

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Ціни на нові авто підвищили практично всі бренди, причому чи не найбільше подорожчали Lada. Російський виробник двічі підвищував ціни на домашньому ринку та деякі моделі подорожчали на 47%. Також суттєво зросла вартість Peugeot (+29-50%), Chery (+45%), Opel (+42%), Kia (+24-39%), Renault (+38%). Моделі Citroen, Mazda та Nissan додали в ціні по 35%.

Раніше Фокус повідомляв, що заводи "АвтоВАЗ" простоюють і підприємство готується до випуску моделей без ABS, ESP та іншої електроніки.