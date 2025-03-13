Машина, которой более 50 лет, преодолела долгий путь и попала в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Автомобиль скорой помощи 1972 года выпуска сумел проехать более 5200 километров, пересекая несколько штатов в течение нескольких дней.

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Самый старый лицензированный автомобиль скорой помощи в США попал в Книгу рекордов Гиннеса: ему удалось преодолеть более 3233 миль (5203 километра) из Голливуда, что в штате Калифорния, в Голливуд, что в штате Флорида. Путешествие совершил Cadillac Ambulance 1970-х годов выпуска. Это самое длинное путешествие на машине скорой помощи, как зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса 10 марта.

Двое мужчин из Калифорнии решили установить новый мировой рекорд, когда отправились на винтажном автомобиле скорой помощи в длительное путешествие, которое заняло более недели. Они вместе с командами Symbiosis Ambulance и Axene Continuing Education (некоммерческая служба скорой помощи) отправились в поездку из Голливуда в Калифорнии 1 марта.

Их путешествие длилось более недели — в пункт назначения, Голливуд в штате Флорида, команда энтузиастов попала 10 марта. Самая старая лицензированная карета в США сумела беспрепятственно преодолеть этот путь: несмотря на свой возраст (а ей уже более 50 лет), автомобиль без поломок и повреждений выполнил задачу, которую перед ним поставили, и увековечил имена своих водителей в Книге рекордов Гиннеса.

Винтажные автомобили Cadillac Ambulance: что известно

Автомобили Cadillac Ambulance относятся к так называемым "комбинированным" моделям, которые могли служить либо катафалками, либо каретами скорой помощи. Особенными такие авто были из-за обустроенных откидных сидений с одной стороны в заднем отделении, где могло сидеть лицо, оказывающее первую помощь, ухаживая за пациентом, который направляется в больницу. Также в таких автомобилях обустраивали шкафы, где можно было хранить инструменты для оказания первой медицинской помощи и медикаменты.

В США производство таких автомобилей начало сокращаться в 1970-х годах из-за непрактичности и обновления законодательства. С тех пор машины Cadillac Ambulance стали частью транспортной истории.

Напомним, 12 марта стало известно, что компания Volkswagen планирует производить военную технику.

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