Машина, якій понад 50 років, здолала довгий шлях та потрапила у Книгу рекордів Гіннеса (відео)

Автомобіль швидкої допомоги 1972 року випуску зумів проїхати понад 5200 кілометрів, перетнувши кілька штатів упродовж кількох днів.

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Найстаріший ліцензований автомобіль швидкої допомоги у США потрапив до Книги рекордів Гіннеса: йому вдалося здолати понад 3233 миль (5203 кілометри) із Голлівуду, що у штаті Каліфорнія, до Голлівуду, що у штаті Флорида. Мандрівку здійснив Cadillac Ambulance 1970-х років випуску. Це найдовша подорож на машині швидкої допомоги, як зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса 10 березня.

Двоє чоловіків із Каліфорнії вирішили встановити новий світовий рекорд, коли вирушили на вінтажному автомобілі швидкої допомоги у тривалу мандрівку, яка зайняла понад тиждень. Вони разом із командами Symbiosis Ambulance та Axene Continuing Education (некомерційна служба швидкої допомоги) вирушили у поїздку із Голлівуду у Каліфорнії 1 березня.

Їхня подорож тривала понад тиждень — до пункту призначення, Голлівуду у штаті Флорида, команда ентузіастів потрапила 10 березня. Найстаріша ліцензована карета у США зуміла безперешкодно здолати цей шлях: попри свій вік (а їй уже понад 50 років), автомобіль без зламань та ушкоджень виконав завдання, яке перед ним поставили, і увіковічив імена своїх водіїв у Книзі рекордів Гіннеса.

Вінтажні автомобілі Cadillac Ambulance: що відомо

Автомобілі Cadillac Ambulance належать до так званих "комбінованих" моделей, які могли служити або катафалками, або каретами швидкої допомоги. Особливими такі авто були через облаштовані відкидні сидіння з одного боку в задньому відділенні, де могла сидіти особа, яка надає першу допомогу, доглядаючи за пацієнтом, який прямує до лікарні. Також у таких автомобілях облаштовували шафи, де можна було зберігати інструменти для надання першої медичної допомоги та медикаменти.

У США виробництво таких автомобілів почало скорочуватися у 1970-х роках через непрактичність та оновлення законодавства. З тих пір машини Cadillac Ambulance стали частиною транспортної історії.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що компанія Volkswagen планує виготовляти військову техніку.

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