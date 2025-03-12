У рамках переозброєння Європи: Volkswagen планує виготовляти військову техніку, — ЗМІ

Кількість проданих компанією автомобілів скорочується, тому компанія може перепрофілюватись на вироблення військової техніки.

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Компанія Volkswagen заявила, що у рамках зусиль Європи з переозброєння готова розглянути можливість виробництва обладнання для німецьких військових. Про це пише The Telegraph.

За словами генерального директора компанії Олівера Блюма, поки компанія ще не отримувала пропозицій від потенційних партнерів. Нині вона готова "розглянути концепції".

"По-перше, я думаю, що, враховуючи поточну геополітичну ситуацію, те, що ми зараз бачимо в Німеччині та Європі, — це абсолютно правильні рішення, в тому сенсі, що нам потрібно більше інвестувати. Ми не ведемо конкретних переговорів про те, що може зробити Volkswagen. Я вважаю, що якби була можливість випускати військові автомобілі, то нам довелося б розглядати концепції. Ми робили це у минулому. Volkswagen Group має автомобільну компетенцію. Ми готові надати консультації та поради. Але там, де ми знаходимося, це просто відкрите питання, і ініціативи висуватимуться насамперед оборонною промисловістю", — відповів він на питання щодо можливого виробництва військової техніки.

За даними Європейської асоціації автовиробників, з 2019 року кількість проданих у Європейському союзі автомобілів скорочується. На цьому фоні деякі автомобільні заводи в Німеччині перепрофілюються на виробництво зброї. Головний економіст Центру європейських реформ Сандер Тордоар додав, що виробництво військової техніки може стати "новим напрямком бізнесу" для автовиробників, які зазнають труднощів.

"Німеччина втратила половину свого чистого експорту автомобілів, тому є багато вільних потужностей для нарощування виробництва електромобілів та військової техніки", — додав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив проти Канади 10% мита на енергоресурси. Пізніше він вирішив підняти до 50% мита на сталь та алюміній, які американці імпортують з Канади. Компанія Volkswagen займається виготовленням автомобілів в Канаді.