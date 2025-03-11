"Почнуть діяти завтра": Трамп піднімає до 50% мита на метали з Канади

США оголосять надзвичайний стан у штатах, які межують з Канадою, заявив президент Дональд Трамп. Тим часом в Канаді готуються підняти тарифи на експорт електрики на 25% та заробляти по 400 тис. дол. на добу.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив підняти до 50% мита на сталь та алюміній, які американці імпортують з Канади. Також глава Білого дому згадав про військову безпеку і про те, що всі загрози зникнуть, коли Канада стане 51 штатом. Заява Трампа з'явилась після рішення провінції Онтаріо підняти тарифи на електропостачання. Про свої майбутні рішення глава держави написав у соцмережі Truth Social.

Позицію Онтаріо щодо США 10 березня озвучив прем’єр-міністр цієї канадської провінції Даг Форд. Посадовець повідомив, що обговорюється підняття тарифів на електроенергію на 25%. Ідеться про електрику, яку постачають в Мічиган, Міннесоту та Нью-Йорк. З його слів, це зачепить 1,5 млн абонентів та принесе дохід від 300 000 до 400 000 дол. на день. Рішення приймуть у відповідь на указ Дональда Трампа про запровадження тарифів на канадські товари.

Реакція президента США з'явилась у мережі близько 10 год. 11 березня (за часом Вашингтона). Очільник Білого дому заявив, що "обурився" рішенню Канади. Після цього глава держави перелічив заходи, якими каратиме канадців:

з 12 березня підійме до 50% мито на сталь та алюміній, який Канада експортує до США;

оголосить "національну надзвичайну ситуацію в електроенергетиці в загрозливій зоні";

вимагає скасувати канадські тарифи 250%-390% на різні молочні продукти США;

якщо Канада не передумає, то з 2 квітня підвищаться тарифи на автомобілі, що надходять до США. На думку Трампа, це знищить канадських виробників.

Крім того, глава Білого дому згадав про те, що американці "субсидують Канаду на суму понад 200 мільярдів доларів на рік". При цьому канадці надто мало платять за безпеку, бо сподіваються на військову безпеку США, ідеться у дописі. На завершення Дональд Трамп запропонує Канаді стати 51 штатом і приєднатись до дійсно великої нації.

"Єдине, що має сенс, це те, щоб Канада стала нашим улюбленим П’ятдесят першим штатом. Це призведе до повного зникнення всіх тарифів і всього іншого. Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне, і ми матимемо найбезпечнішу та найкрасивішу націю в будь-якій точці світу", — заявив американський президент.

Заява Дональда Трампа - США підімають тарифи на сталь Канади до 50% Фото: Скриншот

Зазначимо, 7 березня Дональд Трамп оголосив про нові рішення щодо Канади через 24 години після того, як скасував свій попередній указ. Перед цим глава Білого дому повідомив, що не буде змінювати мита на товари Канади та Мексики, які підпадають під договір про вільну торгівлю USMCA. Серед іншого, ішлося про автомобілі та сільськогосподарські товари. У новому рішенні ідеться про зростання на 250% тарифу на ввезення молокопродукції.

Нагадуємо, 5 березня президент США розкритикував тодішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.