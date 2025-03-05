Трамп обрушився з критикою на "Джастіна Трюдо з Канади", заявивши, що той чіпляється за владу

Президент США дав зрозуміти, що не переглядатиме запроваджені тарифи на продукцію з Канади, і торговельна війна продовжиться.

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Президент США напав на прем'єр-міністра Канади, знову назвавши його "губернатором" і заявивши, що саме Канада винна в тому, що фентаніл і нелегальні іммігранти потрапляють до США. Про це Дональд Трамп написав одразу два пости у своїй соцмережі Truth Social.

4 березня президент США Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв наявні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно 1,5 трлн доларів.

Міністр торгівлі США Говард Лютнік незабаром заявив, що адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари вже 5 березня. Він повідомив, що "і мексиканці, і канадці" весь день говорили з ним телефоном, намагаючись показати, що вони "працюватимуть краще".

Міністр відкинув припущення про те, що тарифи буде повністю скасовано, натомість вказавши на торговельний пакт між США, Мексикою і Канадою, укладений під час першого терміну Трампа.

"Якщо ви живете за цими правилами, то президент розглядає можливість надання вам послаблень. Якщо ви не жили за цими правилами, що ж, тоді вам доведеться платити мита", — заявив Лютник.

А 5 березня Дональд Трамп обрушився з критикою на прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, заявивши, що саме він "став причиною наших проблем" із фентанілом і нелегалами.

Трамп звинуватив Трюдо в тому, що до США потрапляють нелегали і фентаніл

"Джастін Трюдо з Канади зателефонував мені, щоб запитати, що можна зробити з тарифами. Я сказав йому, що багато людей померло від фентанілу, який потрапив через кордони Канади і Мексики, і ніщо не переконало мене, що це припинилося. Він сказав, що стало краще, але я сказав: "Цього недостатньо". Дзвінок закінчився "досить" дружелюбно! Він не зміг сказати мені, коли відбудуться вибори в Канаді, що змусило мене зацікавитися, типу, що тут відбувається? Я тоді зрозумів, що він намагається використати цю проблему, щоб залишитися при владі. Удачі, Джастіне!" — написав Трамп.

І тут же опублікував ще один пост, у якому знову назвав Трюдо "губернатором", з натяком на те, що Канада є "51-м штатом США". Глав американських штатів називають губернаторами.

Дональд Трамп знову назвав Джастіна Трюдо "губернатором"

"Для тих, кому цікаво, я також сказав губернатору Канади Джастіну Трюдо, що він багато в чому став причиною наших проблем через його слабку прикордонну політику, яка дала змогу величезній кількості фентанілу і нелегальним іммігрантам потрапити до Сполучених Штатів. Ця політика несе відповідальність за смерть багатьох людей!" — повідомив Трамп.

Раніше уряд Канади оголосив про те, що введе масштабний пакет контр-тарифів проти американських товарів. Перший етап — 25% тарифи на товари американських експортерів вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20,6 млрд доларів США), які набудуть чинності одночасно з американськими митами. Другий раунд тарифів за тією ж ставкою буде запроваджено за три тижні на товари на суму 125 млрд канадських доларів — список, що міститиме такі дорогі товари, як легкові автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній.

Нагадаємо, Джастін Трюдо, коментуючи підвищення тарифів, заявив, що Трамп хоче побачити повний крах канадської економіки, бо так буде легше їх анексувати. Водночас він додав, що "цього ніколи не станеться" і Канада "ніколи не стане 51-м штатом".