Трамп обрушился с критикой на "Джастина Трюдо из Канады", заявив, что тот цепляется за власть

Президент США дал понять, что не будет пересматривать введенные тарифы на продукцию из Канады и торговая война продолжится.

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Президент США напал на премьер-министра Канады, снова назвав его "губернатором" и заявив, что именно Канада виновата в том, что фентанил и нелегальные иммигранты попадают в США. Об этом Дональд Трамп написал сразу два поста в своей соцсети Truth Social.

4 марта президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно 1,5 трлн долларов.

Министр торговли США Говард Лютник вскоре заявил, что администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары уже 5 марта. Он сообщил, что "и мексиканцы, и канадцы" весь день говорили с ним по телефону, пытаясь показать, что они "будут работать лучше".

Министр отверг предположение о том, что тарифы будут полностью отменены, вместо этого указав на торговый пакт между США, Мексикой и Канадой, заключенный во время первого срока Трампа.

"Если вы живете по этим правилам, то президент рассматривает возможность предоставления вам послаблений. Если вы не жили по этим правилам, что ж, тогда вам придется платить пошлины", – заявил Лютник.

А 5 марта Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Джастина Трюдо, заявив, что именно он "стал причиной наших проблем" с фентанилом и нелегалами.

Трамп обвинил Трюдо в том, что в США попадают нелегалы и фентанил

"Джастин Трюдо из Канады позвонил мне, чтобы спросить, что можно сделать с тарифами. Я сказал ему, что много людей умерло от фентанила, который попал через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня, что это прекратилось. Он сказал, что стало лучше, но я сказал: "Этого недостаточно". Звонок закончился "довольно" дружелюбно! Он не смог сказать мне, когда состоятся выборы в Канаде, что заставило меня заинтересоваться, типа, что здесь происходит? Я тогда понял, что он пытается использовать эту проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин!" – написал Трамп.

И тут же опубликовал еще один пост, в котором снова назвал Трюдо "губернатором", с намеком на то, что Канада является "51-м штатом США". Глав американских штатов называют губернаторами.

Дональд Трамп снова назвал Джастина Трюдо "губернатором"

"Для тех, кому интересно, я также сказал губернатору Канады Джастину Трюдо, что он во многом стал причиной наших проблем из-за его слабой пограничной политики, которая позволила огромному количеству фентанила и нелегальным иммигрантам попасть в Соединенные Штаты. Эта политика несет ответственность за смерть многих людей!" – сообщил Трамп.

Ранее правительство Канады объявило о том, что введет масштабный пакет контр-тарифов против американских товаров. Первый этап – 25% тарифы на товары американских экспортеров стоимостью около 30 млрд канадских долларов (20,6 млрд долларов США), которые вступят в силу одновременно с американскими пошлинами. Второй раунд тарифов по той же ставке будет введен через три недели на товары на сумму 125 млрд канадских долларов – список, который будет включать такие дорогие товары, как легковые автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

Напомним, Джастин Трюдо, комментируя повышение тарифов, заявил, что Трамп хочет увидеть полный крах канадской экономики, потому что так будет легче их аннексировать. В то же время он добавил, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".