Назвал "губернатором": после Зеленского Трамп набросился с оскорблениями на Трюдо
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вводя свои пошлины, президент США Дональд Трамп хочет увидеть крах экономики Канады, чтобы потом аннексировать ее.
Президент США Дональд Трамп ввел против Канады 10% пошлины на энергоресурсы и заявил, что удвоит их из-за ответа премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который заявил, что США начали торговую войну против его страны.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вводя свои пошлины, президент США Дональд Трамп хочет увидеть крах экономики Канады, чтобы потом аннексировать ее. Трюдо, в частности, опроверг утверждение Трампа о том, что в Канаде не функционирует ни один американский банк, отметив, что на территории страны действуют 16 банков США с активами на сумму около 113 миллиардов долларов.
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"Это пример того, что он не может понять, чего он хочет", — сказал премьер Канады.
Он также добавил, что Трамп увидеть полный крах канадской экономики, потому что так будет легче их аннексировать. В то же время он добавил, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".
При этом Трюдо признал, что действия Трампа могут нанести ущерб канадской экономике.
"Канада будет оспаривать пошлины США через ВТО и USMCA. Если пошлины США сохранятся, Канада, также, рассмотрит нетарифные меры. Нет абсолютно никакого оправдания или необходимости в них. Канада введет 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов. Наши пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будут отменены пошлины США, — заявил Трюдо.
В Белом доме на ответные меры Канады отреагировали. На странице Трампа начали откровенно угрожать Канаде и Джастину Трюдо.
"Пожалуйста, передайте губернатору Канады, что когда он вводит ответный тариф против США, то наш ответный тариф вырастет на такую же сумму", — говорится в сообщении.
Напомним, что Дональд Трамп предупредил людей, которые учатся в колледжах, школах и университетах, что будет их наказывать за "незаконные выступления". Одним категориям он обещает депортацию, другим — пожизненное исключение и даже тюрьму.
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