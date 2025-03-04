Назвав "губернатором": після Зеленського Трамп накинувся з образами на Трюдо
Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що впроваджуючи свої мита, президент США Дональд Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім анексувати її.
Президент США Дональд Трамп запровадив проти Канади 10% мита на енергоресурси та заявив, що подвоїть їх через відповідь прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який заявив, що США розпочали торговельну війну проти його країни.
Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що впроваджуючи свої мита, президент США Дональд Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім анексувати її. Трюдо, зокрема, спростував твердження Трампа про те, що в Канаді не функціонує жоден американський банк, зазначивши, що на території країни діють 16 банків США з активами на суму близько 113 мільярдів доларів.
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"Це приклад того, що він не може зрозуміти, чого він хоче", – сказав прем’єр Канади.
Він також додав, що Трамп побачити повний крах канадської економіки, тому що так буде легше їх анексувати. Водночас він додав, що "цього ніколи не станеться" і Канада "ніколи не стане 51-м штатом".
При цьому Трюдо визнав, що дії Трампа можуть завдати шкоди канадській економіці.
"Канада оскаржуватиме мита США через СОТ і USMCA. Якщо мита США збережуться, Канада, також, розгляне нетарифні заходи. Немає абсолютно ніякого виправдання або необхідності в них. Канада введе 25% мита на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів. Наші мита залишаться чинними доти, доки не буде скасовано мита США, — заявив Трюдо.
У Білому домі на відповідні заходи Канади відреагували. На сторінці Трампа почали відверто погрожувати Канаді і Джастіну Трюдо.
"Будь ласка, передайте губернатору Канади, що коли він запроваджує тариф у відповідь проти США, то наш тариф у відповідь зросте на таку ж саму суму", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Дональд Трамп попередив людей, які навчаються у коледжах, школах та університетах, що буде їх карати за "незаконні виступи". Одним категоріям він обіцяє депортацію, іншим — довічне виключення і навіть в'язницю.
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