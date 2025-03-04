Тюрма або депортація: Трамп пригрозив студентам, які вийдуть на протести
Університети, які допустять виступи студентів, втратять федеральне фінансування, заявив американський президент. Погрози стосуються "незаконних виступів".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив людей, які навчаються у коледжах, школах та університетах, що буде їх карати за "незаконні виступи". Одним категоріям він обіцяє депортацію, іншим — довічне виключення і навіть в'язницю. Заява американського президента з'явилась вдень 4 березня у його акаунті в соцмережі Truth Social.
Трамп звернувся до студентів та навчальних закладів і описав, як буде карати за "незаконні виступи". По-перше, навчальні заклади, які допустять таку активність молоді, втратять федеральне фінансування. По-друге, молодь відповідатиме залежно від того, чи люди мають громадянство США, чи ні. Не громадянам погрожують ув'язненням або депортацією на батьківщину. Громадянам — довічне виключення або в'язниця, написав президент. Також представник американського народу заявив, що усі виступи, якщо вони все ж будуть, повинні відбуватись з відкритими обличчями.
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"БЕЗ МАСОК! Дякую за увагу до цього питання", — написав Трамп.
Політик не пояснив, які саме виступи він вважатиме "незаконними" і чи стосується це вимоги бути з відкритим обличчям на протестах.
Заява Трампа — деталі
Зазначимо, у США свобода слова та свобода мирних зібрань регулюється першою поправкою до Конституції. У поправці вказано, що свободу слова не можна обмежувати законами, які приймає Конгрес. При цьому не згадують про обмеження, наприклад, у федеральному фінансуванні навчальних закладів, про які попередив Трамп.
Зазначимо, за попередньої каденції Трамп вже зустрічався з масовими заворушеннями. Зокрема, у 2020 році в Міннеаполісі почались протести після убивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда. Тоді президент США пригрозив застосувати усі можливі засоби для придушення протестів, які перетворились з мирних зібрань у заворушення та грабунок. Як написало видання "Радіо Свобода", у штат Міннесота ввели Національну гвардію: рішення приймав президент або губернатор.
Нагадуємо, 3 березня Дональд Трамп анонсував важливу подію, яка станеться увечері 4 березня (за часом Вашингтона). Крім того, він підписав розпорядження про підняття тарифів на торгівлю з Китаєм та Канадою.
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