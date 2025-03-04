Тюрма або депортація: Трамп пригрозив студентам, які вийдуть на протести

Університети, які допустять виступи студентів, втратять федеральне фінансування, заявив американський президент. Погрози стосуються "незаконних виступів".

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив людей, які навчаються у коледжах, школах та університетах, що буде їх карати за "незаконні виступи". Одним категоріям він обіцяє депортацію, іншим — довічне виключення і навіть в'язницю. Заява американського президента з'явилась вдень 4 березня у його акаунті в соцмережі Truth Social.

Трамп звернувся до студентів та навчальних закладів і описав, як буде карати за "незаконні виступи". По-перше, навчальні заклади, які допустять таку активність молоді, втратять федеральне фінансування. По-друге, молодь відповідатиме залежно від того, чи люди мають громадянство США, чи ні. Не громадянам погрожують ув'язненням або депортацією на батьківщину. Громадянам — довічне виключення або в'язниця, написав президент. Також представник американського народу заявив, що усі виступи, якщо вони все ж будуть, повинні відбуватись з відкритими обличчями.

"БЕЗ МАСОК! Дякую за увагу до цього питання", — написав Трамп.

Політик не пояснив, які саме виступи він вважатиме "незаконними" і чи стосується це вимоги бути з відкритим обличчям на протестах.

Заява Трампа - допис в Truth Social про студентів та заворушення Фото: Скриншот

Заява Трампа — деталі

Зазначимо, у США свобода слова та свобода мирних зібрань регулюється першою поправкою до Конституції. У поправці вказано, що свободу слова не можна обмежувати законами, які приймає Конгрес. При цьому не згадують про обмеження, наприклад, у федеральному фінансуванні навчальних закладів, про які попередив Трамп.

Заява Трампа - перша поправка до Конституції США Фото: Скриншот

Зазначимо, за попередньої каденції Трамп вже зустрічався з масовими заворушеннями. Зокрема, у 2020 році в Міннеаполісі почались протести після убивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда. Тоді президент США пригрозив застосувати усі можливі засоби для придушення протестів, які перетворились з мирних зібрань у заворушення та грабунок. Як написало видання "Радіо Свобода", у штат Міннесота ввели Національну гвардію: рішення приймав президент або губернатор.

Нагадуємо, 3 березня Дональд Трамп анонсував важливу подію, яка станеться увечері 4 березня (за часом Вашингтона). Крім того, він підписав розпорядження про підняття тарифів на торгівлю з Китаєм та Канадою.