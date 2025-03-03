"Це найгірша заява": Трамп відреагував на слова Зеленського про нескору мирну угоду

Президент США розкритикував президента України, заявивши, що Зеленський "не хоче, щоб був мир".

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Президент США Дональд Трамп назвав слова Володимира Зеленського про те, що мирна угода ще "дуже, дуже далеко" "найгіршою заявою", яку міг зробити президент України. Пост президент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Пост Дональда Трампа Фото: Скриншот

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде терпіти його довго! Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче, щоб був мир, поки в нього є підтримка Америки, а Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США — Напевно, не найкраща заява, щоб зробити її в плані демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" — написав Трамп.

До посту він додав посилання на матеріал Associated Press від 3 березня під заголовком: "Зеленський заявив, що закінчення війни з Росією "дуже, дуже далеко".

У ньому агентство цитує Зеленського, який каже, що угода про припинення війни між Україною і Росією "ще дуже, дуже далеко", додавши, що він розраховує й надалі отримувати американську підтримку, незважаючи на публічну сварку з Дональдом Трампом у Білому домі.

"Я думаю, що наші відносини [зі США] продовжаться, тому що це більше, ніж випадкові відносини", — наводить AP слова президента України. Інтерв'ю він дав у Лондоні, куди вирушив після візиту до США.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський зустрівся в Білому домі з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Сторони планували підписати угоду про рідкісноземельні метали, однак після перепалки з віцепрезидентом на протокольному заході перед журналістами Зеленський залишив Білий дім достроково, а підписання угоди було скасовано.