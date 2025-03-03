"Это худшее заявление": Трамп отреагировал на слова Зеленского о нескором мирном соглашении

Президент США раскритиковал президента Украины, заявив, что Зеленский "не хочет, чтобы был мир".

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Президент США Дональд Трамп назвал слова Владимира Зеленского о том, что мирное соглашение еще "очень, очень далеко" "худшим заявлением", которое мог сделать президент Украины. Пост президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Пост Дональда Трампа Фото: Скриншот

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США – Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?" – написал Трамп.

К посту он приложил ссылку на материал Associated Press от 3 марта под заголовком: "Зеленский заявил, что окончание войны с Россией "очень, очень далеко".

В нем агентство цитирует Зеленского, который говорит, что соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией "еще очень, очень далеко", добавив, что он рассчитывает и дальше получать американскую поддержку, несмотря на публичную ссору с Дональдом Трампом в Белом доме.

"Я думаю, что наши отношения [с США] продолжатся, потому что это больше, чем случайные отношения", — приводит AP слова президента Украины. Интервью он дал в Лондоне, куда отправился после визита в США.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Стороны планировали подписать соглашение о редкоземельных металлах, однако после перепалки с вице-президентом на протокольном мероприятии перед журналистами Зеленский покинул Белый дом досрочно, а подписание сделки было отменено.