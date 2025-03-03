"Никто шаги не начал": Зеленский заявил, что до окончания войны еще очень далеко (видео)

Украина не признает оккупированные территории российскими, однако готова подписать соглашение с США о редкоземельных ископаемых. В то же время Киеву нужны такие гарантии безопасности, чтобы на 100% исключить возможность России прийти с еще одной агрессией.

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Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским будут продолжены, а до окончания российско-украинской войны еще очень далеко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что наши отношения будут продолжены, потому что это больше, чем отношения одного или другого момента. Мы должны быть открытыми", — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил американский народ и все другие общества государств, которые поддерживают Украину.

"Поддержка будет продолжена, потому что не успех Украины — это не просто успех Путина, это не успех Европы, это не успех США. Я думаю мы все заинтересованы не дать возможности Путину победить", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что Киев готов подписать соглашение о редкоземельных ископаемых и США якобы "также".

"Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать. Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы", — подчеркнул Зеленский.

До окончания войны еще далеко

Президент Украины объяснил, что до заключения соглашения о завершении российско-украинской войны еще очень далеко.

"До соглашения об окончании войны еще очень, очень далеко. Никто все эти шаги не начал", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен быть справедливым, честным и устойчивым, а также с очень конкретными гарантиями безопасности и с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности.

"Эти гарантии безопасности должны быть такие, чтобы на 100 процентов исключить возможность России прийти с еще одной агрессией", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина услышала сигналы от различных международных партнеров, в частности от США, однако пока "мы не говорим о тех или иных уступках, поскольку это будет "неправильным разговором".

"Но все должны понять, что Украина никогда не признает любые территории оккупированные Россией, как российские территории. Для нас это будет временная оккупация", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Эмманюэль Макрон предложил Украине заключить перемирие на месяц.

2 марта в Лондоне стартовал саммит по безопасности Украины.