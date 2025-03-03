"Ніхто кроки не розпочав": Зеленський заявив, що до закінчення війни ще дуже далеко (відео)

Україна не визнає окуповані території російськими, проте готова підписати угоду з США про рідкісноземельні копалини. Водночас Києву потрібні такі гарантії безпеки, щоб на 100% унеможливити Росії прийти з ще однією агресією.

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Стосунки між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським будуть продовжені, а до закінчення російсько-української війни ще дуже далеко. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що наші відносини будуть продовжені, тому що це більше, ніж відносини одного чи іншого моменту. Ми повинні бути відкритими", — сказав Зеленський.

Він також подякував американському народу та всім іншим суспільствам держав, які підтримують Україну.

"Підтримка буде продовжена, тому що не успіх України — це не просто успіх Путіна, це не успіх Європи, це не успіх США. Я думаю ми всі зацікавлені не дати можливості Путіну перемогти", — зазначив Зеленський.

Крім того, президент України заявив, що Київ готовий підписати угоду про рідкісноземельні копалини і США нібито "також".

"Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові", — наголосив Зеленський.

До закінчення війни ще далеко

Президент України пояснив, що до укладання угоди щодо завершення російсько-української війни ще дуже далеко.

"До угоди про закінчення війни ще дуже, дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що мир повинен бути справедливим, чесним та сталим, а також з дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки.

"Ці гарантії безпеки повинні бути такі, щоб на 100 відсотків унеможливити можливість Росії прийти з ще однією агресією", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна почула сигнали від різних міжнародних партнерів, зокрема від США, проте наразі "ми не говоримо про ті чи інші поступки, оскільки це буде "неправильною розмовою".

"Але всі повинні зрозуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які території окуповані Росією, як російські території. Для нас це буде тимчасова окупація", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Емманюель Макрон запропонував Україні укласти перемир'я на місяць.

2 березня у Лондоні стартував безпековий саміт України.