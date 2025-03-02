У Лондоні стартував безпековий саміт України: головні теми та учасники (відео)

Серед ключових тем обговорення — зміцнення позицій Києва та економічний тиск на РФ, створення "коаліції доброї волі" для гарантій з безпеки України, а також перспективи мирної угоди.

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У неділю в Лондоні стартував міжнародний саміт Securing Our Future, присвячений питанням безпеки України. У зустрічі, ініціатором якої виступив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, беруть участь лідери низки європейських держав, а також представники НАТО і ЄС. Пряму трансляцію заходу веде телеканал CNN.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Ланкастер-хаус, де його тепло зустрів Кір Стармер. Також на саміті присутній посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Серед учасників заходу — глави урядів Нідерландів, Данії, Швеції, Норвегії, Німеччини, Італії, Польщі, президенти Франції Еммануель Макрон, Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Євроради Антоніу Кошта.

Загалом близько 19 світових лідерів наразі зібралися в Ланкастер-хаусі в центрі Лондона, де вони обговорюють план мирного врегулювання в Україні.

Основні питання порядку денного

За інформацією британської канцелярії, ключовими темами саміту є:

Зміцнення позицій України — військові поставки Києву та економічний тиск на Росію.

— військові поставки Києву та економічний тиск на Росію. Формування коаліції безпеки — створення "коаліції доброї волі" з країн, готових надавати гарантії Україні.

— створення "коаліції доброї волі" з країн, готових надавати гарантії Україні. Ядерна безпека Європи — обговорення ролі європейських держав у забезпеченні стратегічної стабільності.

Перед початком зустрічі Кір Стармер заявив, що саміт буде присвячений пошуку механізмів довготривалої безпеки України. За його словами, йдеться про створення "коаліції доброї волі", до якої увійдуть не всі члени НАТО, а лише держави, які висловили готовність підтримувати Київ. Він зазначив, що найбільшого прогресу в цьому питанні досягнуто Великою Британією та Францією.

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні зустрічі в Лондоні наголосив на важливості стратегічного діалогу з європейськими країнами, які не володіють ядерною зброєю, для зміцнення загальної безпеки.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Марк Рютте виділив три ключові пункти саміту:

Продовження підтримки України — країни Європи мають посилити допомогу Києву.

— країни Європи мають посилити допомогу Києву. Перспективи мирної угоди — європейські держави активізують зусилля в цьому напрямку.

— європейські держави активізують зусилля в цьому напрямку. Зміцнення НАТО — збільшення витрат на оборону в європейських країнах.

Очікується, що саміт завершиться виробленням конкретних ініціатив щодо підтримки України, які будуть закріплені у спільних заявах учасників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Париж спільно з Києвом розробляють план припинення війни в Україні. Після узгодження цей документ буде представлений адміністрації президента США Дональда Трампа