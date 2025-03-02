В Лондоне стартовал саммит по безопасности Украины: главные темы и участники (видео)

Среди ключевых тем обсуждения — укрепление позиций Киева и экономическое давление на РФ, создание "коалиции доброй воли" для гарантий по безопасности Украины, а также перспективы мирного соглашения.

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В воскресенье в Лондоне стартовал международный саммит Securing Our Future, посвященный вопросам безопасности Украины. Во встрече, инициатором которой выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, принимают участие лидеры ряда европейских государств, а также представители НАТО и ЕС. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус, где его тепло встретил Кир Стармер. Также на саммите присутствует посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Среди участников мероприятия – главы правительств Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Германии, Италии, Польши, президенты Франции Эммануэль Макрон, Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта.

Всего около 19 мировых лидеров в настоящее время собрались в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, где они обсуждают план мирного урегулирования в Украине.

Основные вопросы повестки

По информации британской канцелярии, ключевыми темами саммита являются:

Укрепление позиций Украины – военные поставки Киеву и экономическое давление на Россию.

– военные поставки Киеву и экономическое давление на Россию. Формирование коалиции безопасности – создание "коалиции доброй воли" из стран, готовых предоставлять гарантии Украине.

– создание "коалиции доброй воли" из стран, готовых предоставлять гарантии Украине. Ядерная безопасность Европы – обсуждение роли европейских государств в обеспечении стратегической стабильности.

Перед началом встречи Кир Стармер заявил, что саммит будет посвящен поиску механизмов долговременной безопасности Украины. По его словам, речь идет о создании "коалиции доброй воли", в которую войдут не все члены НАТО, а лишь государства, выразившие готовность поддерживать Киев. Он отметил, что наибольший прогресс в этом вопросе достигнут Великобританией и Францией.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне встречи в Лондоне подчеркнул важность стратегического диалога с европейскими странами, не обладающими ядерным оружием, для укрепления общей безопасности.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выделил три ключевых пункта саммита:

Продолжение поддержки Украины – страны Европы должны усилить помощь Киеву.

– страны Европы должны усилить помощь Киеву. Перспективы мирного соглашения – европейские государства активизируют усилия в этом направлении.

– европейские государства активизируют усилия в этом направлении. Укрепление НАТО – увеличение расходов на оборону в европейских странах.

Ожидается, что саммит завершится выработкой конкретных инициатив по поддержке Украины, которые будут закреплены в совместных заявлениях участников.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж совместно с Киевом разрабатывают план прекращения войны в Украине. После согласования этот документ будет представлен администрации президента США Дональда Трампа