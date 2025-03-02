"Решил засучить рукава": Британия, Франция и Украина работают над мирным планом, — Стармер

По словам британского премьер-министра, результаты совестной работы по мирному урегулированию будут предоставлены Белому дому.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж совместно с Киевом работают над планом прекращения войны в Украине. Затем этот план будет представлен администрации президента США Дональда Трампа. Соответсвующее кадры из интервью Стармера публикует The Guardian.

По словам британского премьера, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о сотрудничестве в поиске путей мирного урегулирования.

"Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще несколькими странами, будет работать с Украиной для достижения мира, а затем этот план будет представлен США. Я думаю, что мы шагнули в правильном направлении", — заявил Стармер, подчеркнув важность скоординированных усилий для прекращения боевых действий.

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Комментируя недавнюю напряженность между Трампом и Зеленским во время их встречи в Белом доме, британский премьер признался, что этот эпизод заставил его чувствовать себя "некомфортно". Однако, по его словам, американский президент предпочел не усиливать риторику, а действовать конструктивно, общаясь со всеми сторонами и работая над достижением компромисса.

"Трамп хочет видеть продолжительный мир в Украине", — подчеркнул Стармер.

По его словам, под продолжительным миром подразумеваются защитные механизмы со стороны Америки и гарантии безопасности, предоставленные европейскими союзниками.

"Я решил засучить рукава, поговорить с Трампом, Зеленским и Макроном и сделать все, чтобы найти общий путь к миру. Мы не можем оставаться в плену конфликта – нужно двигаться к стабильному миру", — сказал премьер-министр.

Саммит по Украине в Лондоне

Сегодня, 2 марта, в столице Великобритании пройдет саммит по украинскому вопросу, который был инициирован британским премьер-министром Киром Стармером. В мероприятии принимают участие ключевые европейские лидеры, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Антониу Кошту и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Саммит проходит на фоне напряженности в отношениях между Украиной и США. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля завершился скандалом: во время встречи в Овальном кабинете произошла перепалка между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В результате переговоры были прерваны, а соглашение о редкоземельных металлах так и не подписано.

Напомним, после инцидента в Вашингтоне Зеленский прибыл в Лондон, где встретился со Стармером. Британский премьер выразил поддержку Украине и затем провел телефонные переговоры с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.