Без Эрдогана и Орбана: стало известно, кто приедет и детали саммита по Украине в Лондоне

Главной темой саммита станет укрепление позиций Украины и усиление давления на Россию.

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В воскресенье, 2 марта, в столице Великобритании — Лондоне состоится саммит европейских лидеров, который даст возможность продвинуться к "справедливому и устойчивому миру в Украине". Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"В эти выходные Премьер-министр подтвердил свою непоколебимую поддержку Украины и решимость найти путь вперед, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине длительный мир, основанный на суверенитете и безопасности", — говорится в сообщении.

Также в заявлении сообщается, лидеров каких стран ожидают на саммите:

премьер-министра Италии Джорджию Мелони;

президента Украины Владимира Зеленского;

президента Франции Эмманюэля Макрона;

Германии;

Дании;

Нидерландов;

Норвегии;

Польши;

Испании;

Канады;

Финляндии;

Швеции;

Чехии;

Румынии.

"В саммите также примут участие министр иностранных дел Турции, Генеральный секретарь НАТО и президенты Европейской комиссии и Европейского совета", — отметили в британском правительстве.

Обсуждения на саммите будут сосредоточены на:

укреплении позиций Украины сейчас — включая продолжение военной поддержки и усиление экономического давления на Россию;

потребность в прочном долговременном соглашении, которое обеспечит постоянный мир в Украине и будет гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих российских нападений;

следующие шаги по планированию сильных гарантий безопасности.

"Великобритания уже дала понять, что готова поддержать будущую безопасность Украины своими войсками на местах", — отметили в британском правительстве.

Напомним, 1 марта Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где посетит саммит Европы.

В этот же день Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.