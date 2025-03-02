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Мир Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

Без Эрдогана и Орбана: стало известно, кто приедет и детали саммита по Украине в Лондоне

Саммит европейских лидеров
Фото: Відкриті джерела | Саммит европейских лидеров (иллюстративное фото)

Главной темой саммита станет укрепление позиций Украины и усиление давления на Россию.

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В воскресенье, 2 марта, в столице Великобритании — Лондоне состоится саммит европейских лидеров, который даст возможность продвинуться к "справедливому и устойчивому миру в Украине". Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"В эти выходные Премьер-министр подтвердил свою непоколебимую поддержку Украины и решимость найти путь вперед, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине длительный мир, основанный на суверенитете и безопасности", — говорится в сообщении.

Также в заявлении сообщается, лидеров каких стран ожидают на саммите:

  • премьер-министра Италии Джорджию Мелони;
  • президента Украины Владимира Зеленского;
  • президента Франции Эмманюэля Макрона;
  • Германии;
  • Дании;
  • Нидерландов;
  • Норвегии;
  • Польши;
  • Испании;
  • Канады;
  • Финляндии;
  • Швеции;
  • Чехии;
  • Румынии.

"В саммите также примут участие министр иностранных дел Турции, Генеральный секретарь НАТО и президенты Европейской комиссии и Европейского совета", — отметили в британском правительстве.

Обсуждения на саммите будут сосредоточены на:

  • укреплении позиций Украины сейчас — включая продолжение военной поддержки и усиление экономического давления на Россию;
  • потребность в прочном долговременном соглашении, которое обеспечит постоянный мир в Украине и будет гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих российских нападений;
  • следующие шаги по планированию сильных гарантий безопасности.

"Великобритания уже дала понять, что готова поддержать будущую безопасность Украины своими войсками на местах", — отметили в британском правительстве.

Напомним, 1 марта Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где посетит саммит Европы.

В этот же день Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.