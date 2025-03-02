Без Эрдогана и Орбана: стало известно, кто приедет и детали саммита по Украине в Лондоне
Главной темой саммита станет укрепление позиций Украины и усиление давления на Россию.
В воскресенье, 2 марта, в столице Великобритании — Лондоне состоится саммит европейских лидеров, который даст возможность продвинуться к "справедливому и устойчивому миру в Украине". Об этом говорится в заявлении британского правительства.
"В эти выходные Премьер-министр подтвердил свою непоколебимую поддержку Украины и решимость найти путь вперед, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине длительный мир, основанный на суверенитете и безопасности", — говорится в сообщении.
Также в заявлении сообщается, лидеров каких стран ожидают на саммите:
- премьер-министра Италии Джорджию Мелони;
- президента Украины Владимира Зеленского;
- президента Франции Эмманюэля Макрона;
- Германии;
- Дании;
- Нидерландов;
- Норвегии;
- Польши;
- Испании;
- Канады;
- Финляндии;
- Швеции;
- Чехии;
- Румынии.
"В саммите также примут участие министр иностранных дел Турции, Генеральный секретарь НАТО и президенты Европейской комиссии и Европейского совета", — отметили в британском правительстве.
Обсуждения на саммите будут сосредоточены на:
- укреплении позиций Украины сейчас — включая продолжение военной поддержки и усиление экономического давления на Россию;
- потребность в прочном долговременном соглашении, которое обеспечит постоянный мир в Украине и будет гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих российских нападений;
- следующие шаги по планированию сильных гарантий безопасности.
"Великобритания уже дала понять, что готова поддержать будущую безопасность Украины своими войсками на местах", — отметили в британском правительстве.
Напомним, 1 марта Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где посетит саммит Европы.
В этот же день Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.