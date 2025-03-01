Направляется на саммит с лидерами Европы: Зеленский вылетел в Лондон (скриншоты)

Самолет Владимира Зеленского должен приземлиться в 14:42 по Киеву. Президента Украины "с нетерпением ждет" британский премьер Кир Стармер.

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел в Лондон. Об этом известно из портала для отслеживания рейсов в режиме реального времени FlightAware.

Самолет находится в воздухе уже примерно 3,5 часа и преодолел лишь половину расстояния. Он вылетел в 5:53 по Киеву из Кэмп-Спрингса в штате Мэриленд. В столице Великобритании борт должен сесть в 14:42 по Киеву.

Информация о рейсе Фото: Скриншот Самолет на карте мира Фото: Скриншот

В BBC 1 марта проинформировали, что британский премьер-министр Кир Стармер пообщался с Зеленским и президентом США Дональдом Трампа после их эмоциональной встречи в Вашингтоне. Сообщается, что Стармер сохраняет "непоколебимую поддержку Украины".

2 марта в Великобритании запланирован саммит европейских лидеров. Главной темой обсуждения будет прекращение войны в Украине. Запланировано, что на встрече будет присутствовать Зеленский.

Пресс-секретарь Стармера подчеркнул, что премьер "с нетерпением ждет приема" приглашенных лидеров, в том числе президента Украины.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский планировал заключить соглашение о полезных ископаемых. После встречи с лидером США Дональдом Трампом за закрытыми дверями журналистам разрешили задать несколько вопросов. После слов Зеленского о том, что Кремль ранее нарушал договоренности, поэтому Украине нужны гарантии безопасности, начался спор. После десятиминутной ссоры политики снова прошли внутрь Белого дома, вскоре Зеленский уехал, а совместную пресс-конференцию отменили.

По данным СМИ, одним из факторов, который "раздражал" Трампа, была одежда Зеленского. Лидера США якобы разозлило, что президент Украины приехал к нему не в костюме, а в одежде военного стиля.