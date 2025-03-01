"Весь при параде": Трамп разозлился, что Зеленский приехал в военной форме, — СМИ

По данным журналистов, команда Трампа неоднократно советовала Владимиру Зеленскому приехать в Белый дом в костюме.

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Президент США Дональд Трамп разозлился на президента Украины Владимира Зеленского, потому что он приехал в Белый дом не в костюме, а в военной одежде. Об этом пишет Axios.

"Одним небольшим, но не менее важным фактором, который раздражал Трампа, был тот факт, что Зеленский не носил костюм", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что Зеленский приехал в Белый дом в более официальном черном наряде с национальным символом Украины, но без костюма.

В то же время, по информации авторов материала, советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что со стороны президента Украины было бы лучше отказаться от своей военной формы во время визита в Белый дом.

Именно с этим связывают первую реакцию Трампа на приезд Зеленского в Белый дом.

"Он сегодня весь при параде", — подчеркнул Трамп, пожав руку Зеленскому у входа в Западное крыло.

Напомним, 28 февраля между Зеленским и Трампом вспыхнула словесная перепалка, которая привела к срыву подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.

После скандала издание The Washington Post обнародовало материал, в котором утверждается, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.