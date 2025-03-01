"Весь при параді": Трамп розлютився, що Зеленський приїхав у військовій формі, — ЗМІ

За даними журналістів, команда Трампа неодноразово радила Володимиру Зеленському приїхати до Білого дому в костюмі.

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Президент США Дональд Трамп розлютився на президента України Володимира Зеленського, бо він приїхав у Білий дім не в костюмі, а у військовому одязі. Про це пише Axios.

"Одним невеликим, але не менш важливим фактором, який дратував Трампа, був той факт, що Зеленський не носив костюм", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що Зеленський приїхав до Білого дому в більш офіційному чорному вбранні з національним символом України, але без костюма.

Водночас, за інформацією авторів матеріалу, радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що з боку президента України було б краще відмовитися від своєї військової форми під час візиту до Білого дому.

Саме з цим пов'язують першу реакцію Трампа на приїзд Зеленського до Білого дому.

"Він сьогодні весь при параді", — наголосив Трамп, потиснувши руку Зеленському біля входу в Західне крило.

Нагадаємо, 28 лютого між Зеленським та Трампом спалахнула словесна перепалка, яка призвела до зриву підписання угоди про рідкісноземельні копалини.

Після скандалу видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому стверджується, що Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.