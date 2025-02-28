Зустріч Зеленського і Трампа: деталі скандалу у Білому домі та що відбулось після нього

Після подій у Вашингтоні Україну та Володимира Зеленського підтримали більшість європейських лідерів. Ситуацію висміяли або критикували у США та РФ

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28 лютого відбувся візит президента Україна Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки. Під час візиту український політик зустрівся з сенаторами Конгресу та планував укласти угоду про корисні копалини. Зеленського зустрів президент Дональд Трамп і політики пройшли всередину Білого дому, готуючись до перемовин. Після цього відбулась суперечка між українським політиком та президентом США. Фокус зібрав головні події 28 лютого.

Зустріч Зеленського і Трампа — приїзд у Вашингтон

Зеленський приїхав до Білого дому о 18 год. 28 лютого, розповів Фокус у текстовій трансляції. Дональд Трамп особисто вийшов на поріг Білого дому, потиснув руку президенту України та провів його до Овального кабінету. Згідно з планом, після короткого позування для преси, політики мали почати закриту зустріч. Втім, журналістам дозволили поставити кілька запитань. Медіа цікавились ставленням Трампа до захисту країн Європи та до можливості завершити війну. Президент США заявив про впевненість у тому, що війна якнайшвидше завершиться і цьому сприятиме угода, яку незабаром підпишуть.

Суперечка Зеленського з Трампом та Венсом

Під час короткого спілкування з журналістами президент України відреагував на те, що у новій угоді є мінімальні згадки про гарантії безпеки. Зеленський пояснив, що війна з РФ триває з 2014 року і протягом 11 років очільник Кремля Володимир Путін щоразу порушував домовленості. Саме з цих міркувань Україні потрібні гарантії безпеки, а не просте перемир'я. На думку українського президента, лише так можна захиститись від продовження війни.

Слова Зеленського викликали незгоду віцепрезидента США Джей Ді Венса. Найперше він заявив, що українці замало дякую американцям. У відповідь український президент запросив його в Україну, щоб побачити, як бореться її народ. Після цього, як свідчить пряма трансляція з Білого дому, полилась злива обвинувачень від Трампа та Венса. Згадували і про Хантера Байдена, сина попереднього президента США, і про Барака Обаму, і про "Джавеліни", якими США начебто "засипали" Україну, і про третю світову війну, і про відсутність чоловіків для мобілізації, і про не здатність воювати довше двох тижнів.

Після десятихвилинної сварки політики все ж спинились та пройшли всередину Білого дому. Очікувалось, що після обіду та нетривалих перемовин відбудеться церемонія підписання угоди про мінерали. Угоду мали підписувати міністр економіки США Скотт Бессент та міністерка економіки України Ольга Стефанішина.

Рішення щодо угоди про мінерали

Через годину у ЗМІ повідомили, що Білий дім скасував пресконференцію, яка мала відбутись за підсумками переговорів. Після цього з'явився допис президента США у соцмережі True Social. Політик пояснив, що угоду підписувати не будуть, оскільки Зеленський до неї не готовий. При цьому очільник США додав, що, ймовірно, повернуться до переговорів, якщо президент України змінить поведінку.

Заява Зеленського про підсумки зустрічі з Трампом

Згодом з'явилась реакція Зеленського на рішення Білого дому. Президент України подякував за підтримку Америці, президенту США, Конгресу та американському народу. Після цього заявив, що і далі буде працювати для досягнення миру.

"Україні потрібен справедливий і міцний мир, і ми працюємо саме для цього", — написав Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа - заява президента України 28 лютого

Яка реакція світу на події у Білому домі

Фокус зібрав перші реакції політиків та діячів на скасування угоди про мінерали та на суперечку в Овальному кабінеті. З критикою Зеленського та України виступив новий чиновник Білого дому, мільярдер Ілон Маск. Його підтримав заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв. При цьому росіянин пригрозив третьою світовою війною та згадав про "свинарник".

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Маска Фото: Скриншот Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Медведєва Фото: Скриншот

Переважна більшість європейських лідерів підтримали Україну: про це свідчать подяки Зеленського, опубліковану X (Twitter). Надійшла підтримка від лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу, Польщі, Іспанії тощо. Наприклад, президент Франції Еманюель Макрон заявив, що політикам потрібно поважати країну, яка бореться проти агресора. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що його країна і далі підтримуватиме Україну.

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Макрона Фото: Скриншот Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Туска

Про продовження підтримки написала у X президента Молдови Мая Санду, президент Литви Ґітанас Науседа Президент, президент та прем'єр-міністр Чехії, і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і колишній канцлер Олаф Шольц, і президент Євроради Антоніу Коста. У стрічці президента — десятки відгуків від лідерів країн Європи та очільників ЄС.

"Шановний Володимире Зеленський, ми підтримуємо Україну у час випробувань. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", — написав, наприклад, Мерц.

Заяви адміністрація Трампа

На сайті Білого дому опублікували офіційні підсумки зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У повідомленні наголошується, що президенту вдалось захистити інтереси США. Нижче — подяки від чиновників, які писали про визначний вклад Трампа.

"[Трамп і Венс] чітко дали світові зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть використані в своїх інтересах — це почуття повторюють кабінет міністрів і члени Конгресу з усієї країни", — ідеться у заяві.

Крім того, увечері 28 лютого медіа CNS News повідомило, що США відмовляються брати участь у відновленні української енергетики, яка постраждала від майже 20 ударів ЗС РФ.

Зазначимо, оглядач видання The Finacial Times написав, що суперечка у Білому домі — навмисна провокація з боку Трампа та Венса. На його думку, спершу американські політики вивели Зеленського з рівноваги, роблячи скандальні заяви протягом попередніх двох тижнів. Після цього навмисно викликали емоційні відповіді в Овальному кабінеті, що погіршити позицію для укладання угоди.

Нагадуємо, 25 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив суму, в яку обійдеться відновлення України після війни.