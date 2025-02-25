Шмигаль озвучив, у яку суму обійдеться відновлення України після війни

Відновлення України може стати ключовим завданням для Європи на роки вперед, — зазначив прем'єр Денис Шмигаль. Він закликав конфіскувати заморожені російські активи.

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Відбудова України після війни може коштувати 500 млрд євро. Такі цифри, як інформує "Радіо Свобода" під час спільного засідання уряду і Єврокомісії озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, європейські компанії можуть інвестувати у повоєнну відбудову України.

"І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати 500 млрд євро", — зазначив посадовець.

Також він підкреслив, що відновлення України може стати Magnum opus для Європи, тобто "ключовим завданням" на роки вперед.

Як інформують у Кабміні, Шмигаль наголосив, що одним з головних ресурсів для відродження нашої країни мають стати заморожені російські активи.

"Прийшов вже час конфіскувати ці активи", — наголосив Денис Шмигаль.

Зазначимо, за підрахунками, у світових банках, зокрема Європейського Союзу, США, Японії та Канади заморожено російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів. Майже 200 мільярдів доларів із цих коштів зберігаються в Європі, переважно в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Фокус писав, що президент Франції Еммануель Макрон запевняв, що ЄС не може конфіскувати заморожені активи Росії, адже це суперечить принципам міжнародного права.

Нагадаємо, майже рік тому, згідно з підрахунками Світового банку, для відбудови України було потрібно, щонайменше, 486 мільярдів доларів США.