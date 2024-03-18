Кабмін України пропонує додаткові податки на російські товари на міжнародному ринку: деталі

Очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що вони з союзниками вже обговорюють можливість накладення додаткових податків на товари, які РФ продає у світі.

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Україна разом з союзниками обговорює можливість запровадження додаткового податку на товари, які на світових ринках продає Росія. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що зараз продовжується робота над конфіскацією заморожених активів РФ. Крім того, вже вдалося створити Міжнародний реєстр збитків. Окремо передбачено створення Міжнародної компенсаційної комісії та компенсаційного фонду.

Окремо Шмигаль навів статистику Світового банку, згідно з якою для відбудови України потрібно щонайменше 486 мільярдів доларів США. Станом на зараз вдалося заморозити вже близько 300 мільярдів, тому наразі Київ пропонує партнерам обговорити перспективу запровадити додаткове оподаткування російських товарів, які РФ продає на міжнародних ринках, аби спрямувати цей податок до українського бюджету.

Прем'єр-міністр переконаний, що конфіскація повинна торкатися не лише суверенних активів, але й активів, що належать російським олігархам.

Очікується, що влітку цього року Україна може отримати перші мільярди з доходу від заморожених активів РФ, у тому числі активи в бельгійській компанії Euroclear. Проте аби отримати ці кошти Україна повинна заручитися підтримкою всіх країн – членів ЄС. Відповідна пропозиція з цього питання буде оприлюднена впродовж цього тижня.

Нагадаємо, що 13 березня стало відомо про побоювання у Євросоюзі стосовно передачі Україні російських активів.