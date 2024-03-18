Кабмин Украины предлагает дополнительные налоги на российские товары на международном рынке: детали

Глава правительства Денис Шмигаль рассказал, что они с союзниками уже обсуждают возможность наложения дополнительных налогов на товары, которые РФ продает в мире.

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Украина вместе с союзниками обсуждает возможность внедрения дополнительного налога на товары, которые на мировых рынках продает Россия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается работа над конфискацией замороженных активов РФ. Кроме того, уже удалось создать Международный реестр ущерба. Отдельно предусмотрено создание Международной Компенсационной Комиссии и компенсационного фонда.

Отдельно Шмигаль привел статистику Всемирного банка, согласно которой для восстановления Украины требуется не менее 486 миллиардов долларов США. На сегодняшний день удалось заморозить уже около 300 миллиардов, поэтому Киев предлагает партнерам обсудить перспективу ввести дополнительное налогообложение российских товаров, которые РФ продает на международных рынках, чтобы направить этот налог в украинский бюджет.

Премьер-министр убежден, что конфискация должна касаться не только суверенных активов, но и принадлежащих российским олигархам активов.

Ожидается, что летом этого года Украина может получить первые миллиарды доходов от замороженных активов РФ, в том числе активы в бельгийской компании Euroclear. Однако чтобы получить эти средства, Украина должна заручиться поддержкой всех стран – членов ЕС. Соответствующее предложение по этому вопросу будет обнародовано в течение этой недели.

Напомним, что 13 марта стало известно об опасениях в Евросоюзе относительно передачи Украине российских активов.