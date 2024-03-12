СМИ: уже в июле Украине могут перечислить первый транш из замороженных российских активов

Предполагается, что в этом году Украина получить сумму от 2 до 5 миллиардов евро, а общая сумма прибыли составит до 2027 года 30 миллиардов евро

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ЕС может перечислить Украине первый доход от российских замороженных активов уже в июле текущего года. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на чиновников в Европе.

В материале отмечается, что, по информации высокопоставленных чиновников, в Еврокомиссии готовят план, которым предусмотрен арест доходов, имеющих отношение к доходам от санкций, которые ввели в феврале, и тех, которые удалось получить от центрального депозитария ценных бумаг Euroclear. Также в статье речь идет о том, что после нескольких месяцев дебатов выплата первого транша может состояться уже в июле, однако для этого все государства-члены должны предоставить Брюсселю свое одобрение.

Известно, что это предложение планируют передать на саммит руководителей Евросоюза уже в следующем году.

С началом российского полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Euroclear обездвижило примерно 190 миллиардов американских долларов суверенных активов РФ. Это, в свою очередь, помогло получить прибыль в размере 3,85 миллиарда евро.

Последние планы предусматривают, что в течение этого года Украине перечислят от 2 до 3 миллиардов евро, в зависимости от ставок процентов. В то же время общая прибыль, которая была выведена из Euroclear, может составить 20 миллиардов евро до 2027 года, утверждают чиновники Евросоюза.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о необходимости использования средств на военную помощь, а не на реконструкцию, как было запланировано изначально. Предполагается, что Евросоюз использует полученные доходы для приобретения оружия для Украины или для инвестиций в украинский оборонный сектор.

Вместе с этим планы Евросоюза не планируют использовать задним числом, поэтому около 4 миллиардов евро доходов сохранит Euroclear, преимущественно для того, чтобы покрыть судебные втирания от судебных исков с Россией.

До этого стало известно, что лидеры стран ЕС боятся конфисковать активы РФ. В частности наиболее осторожную точку зрения по этому поводу озвучили высказали Франция и Германия, а также Европейский центральный банк. Основное опасение заключается в возможной мести со стороны России против активов в Европе, а также возможное влияние на финансовую стабильность.

Напомним, шо 6 марта президент США Джо Байден выразил разочарование из-за отсутствия желания у Европы конфисковать активы РФ.