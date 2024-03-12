Україна у липні може отримати перші заморожені активи РФ: ЗМІ назвали суму траншу

Передбачається, що цього року Україна може отримати суму від 2 до 5 мільярдів євро, а загальна сума прибутку складатиме до 2027 року 20 мільярдів євро

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ЄС може перерахувати Україні перший дохід від російських заморожених активів вже в липні поточного року. Про це інформує видання Financial Times з посиланням на чиновників у Європі.

У матеріалі зазначається, що, за інформацією високопосадовців, у Єврокомісії готують план, яким передбачено арешт доходів, які мають відношення до прибутків від санкцій, які ввели в лютому, і тих, які вдалося отримати від центрального депозитарія цінних паперів Euroclear. Також у статті мова йде про те, що після декількох місяців дебатів виплата першого траншу може відбутися вже в липні, проте для цього всі держави-члени повинні надати Брюсселю своє схвалення.

Відомо, шо цю пропозицію планують передати до саміту керівників Євросоюзу вже наступного року.

З початком російського повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Euroclear знерухомило приблизно 190 мільярдів американських доларів суверенних активів РФ. Це, у свою чергу, допомогло отримати прибуток у розмірі 3,85 мільярда євро.

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ЄС може використовувати російські активи для закупівлі зброї для України, але є умова

Останні плани передбачають, що впродовж цього року Україні перерахують від 2 до 3 мільярдів євро, залежно від ставок процентів. Водночас загальний прибуток, який було виведено з Euroclear, може становити 20 мільярдів євро до 2027 року, стверджують чиновники Євросоюзу.

У свою чергу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою про необхідність використання коштів на військову допомогу, а не на реконструкцію, як було заплановано спочатку. Передбачається, що Євросоюз використає отримані прибутки для придбання зброї для України чи для інвестицій в український оборонний сектор.

Разом з цим плани Євросоюзу не планують використовувати заднім числом, тому близько 4 мільярдів євро доходів збереже Euroclear, переважно для того, щоб покрити судові втирати від судових позовів з Росією.

До цього стало відомо, що лідери країн ЄС бояться конфіскувати активи РФ. Зокрема найбільш обережну точку зору з цього приводу озвучили висловили Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк. Основне побоювання полягає у можливій помсті з боку Росії проти активів у Європі, а також можливий вплив на фінансову стабільність.

Нагадаємо, шо 6 березня президент США Джо Байден висловив розчарування через відсутність бажання у Європи конфіскувати активи РФ.