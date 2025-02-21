РФ погодилася поступитися Україні $300 млрд заради мирної угоди, — ЗМІ

За словами журналістів, Росія може погодитися на передачу до двох третин заморожених активів на відновлення України в рамках мирної угоди. Інша частина може піти на підконтрольні РФ території.

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Росія може погодитися на використання заморожених 300 млрд доларів своїх суверенних активів для реконструкції України. Але Кремль наполягає на тому, що частина цих коштів має бути витрачена на 20% українських територій, які зараз окуповані ЗС РФ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року США та їхні союзники встановили заборону на транзакції з Центральним банком і Міністерством фінансів РФ. Суверенні російські активи на суму 300-350 мільярдів доларів було заблоковано.

Поки що обговорення між Росією і США перебувають на ранньому етапі, але в Москві обговорюють ідею, яка полягає в тому, що Росія могла б запропонувати використати більшу частину заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди, згідно з трьома джерелами.

Рік тому Світовий банк підрахував, що реконструкція і відновлення України обійдуться в 486 млрд доларів.

За словами журналістів, про те, що Росія може погодитися на використання заморожених коштів як допомоги у відновленні України, раніше не повідомлялося. І з цього можна залишити уявлення про те, на які поступки у РФ готові піти. Зі свого боку Трамп наполягає на доступі США до українських корисних копалин як відшкодування за підтримку Вашингтона.

Журналістам не вдалося з'ясувати, чи обговорювалася така на зустрічі в Саудівській Аравії.

Але Кремль наполягає на розподілі коштів

"Заморожені суверенні активи Росії стали предметом інтенсивних дебатів на Заході, і деякі пропонують, по суті, передати їх Україні через складний "репатріаційний кредит", — ідеться в публікації.

Одне джерело повідомило, що Росія може погодитися на передачу до двох третин активів на відновлення України в рамках мирної угоди, за умови гарантій підзвітності. Інша частина може піти на підконтрольні РФ території.

Інше джерело сказало, що Москва погодиться використати гроші на відновлення України, але поки ще рано говорити про конкретні частки, куди підуть заморожені активи. Два джерела підкреслили, що також важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на відновлення.

Інше джерело, близьке до Кремля, але таке, що не бере безпосередньої участі в обговореннях, сказало, що Росія однаково вимагатиме скасування заморожування активів у рамках поступового пом'якшення санкцій.

Нагадаємо, що США направили Болгарії запит про розміщення військ в Україні в рамках можливої мирної угоди.

Також повідомлялося, що Кіт Келлог заявив, що втрату окупованих територій України запишуть у спецугоді.