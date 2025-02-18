Мирні переговори: США направили Болгарії запит про розміщення військ в Україні

Усім країнам Євросоюзу надіслали запитання про те, чи могли б вони зробити свій внесок у гарантії безпеки Україні, чи будуть готові розмістити війська і яким має бути розмір європейських сил.

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МЗС Болгарії підтвердило, що країна отримала запит про її можливу участь у підтримці зусиль із гарантування безпеки в Україні. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Шість запитань було надіслано через посольство США в Софії та постійне представництво Болгарії при НАТО. Зокрема, які країни могли б зробити свій внесок у гарантії Києву, чи будуть вони готові розмістити війська в Україні в межах мирного розв'язання війни, а також яким має бути розмір можливих європейських сил, повідомляють болгарські ЗМІ з посиланням на дипломатів. Такі запитання отримали всі столиці країн Євросоюзу.

У МЗС Болгарії вказали, що рішення про відправлення болгарських військовослужбовців за кордон є виключною прерогативою Народних зборів.

Тверда позиція Болгарії полягає в тому, що Україна повинна отримати чіткі та надійні гарантії своєї безпеки та сама брати участь у переговорах про своє майбутнє, заявили болгарські дипломати. ЄС також має бути присутнім за столом переговорів як союзник США. Президент Болгарії Румен Радев 18 лютого висловив рішучу незгоду з можливим розміщенням болгарських військових в Україні.

"Якщо ви пам'ятаєте, головне питання, яке я порушив на початку війни в Україні, полягало в тому, щоб не допустити участі Болгарії в ній. Сьогодні, на тлі руйнування архітектури глобальної безпеки, це питання стає ще більш актуальним. Як головнокомандувач, я категорично проти виряджання Болгарією військ в Україну в будь-якій формі", — сказав Радев журналістам.

Нагадаємо, що у Великій Британії обговорюють відправлення військ в Україну, щоб врятувати від "фальшивої угоди, сфабрикованої Трампом і Путіним".

Також повідомлялося, що в Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів із Зеленським і вказали на юридичні аспекти.