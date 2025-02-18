Бізнес США і Росії: переговори в Саудівській Аравії можуть вийти за рамки України, — NYT

Переговори в Ер-Ріяді торкнуться не тільки теми завершення війни в Україні. Великі нафтові компанії США хочуть повернутися на ринок Росії, їм потрібні її природні ресурси, підкреслюють оглядачі The New York Times.

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Високопоставлені американські та російські чиновники 18 лютого зустрілися в Саудівській Аравії. Під час наймасштабніших переговорів між двома країнами, крім війни в Україні, обговорюватимуть низку економічних питань, повідомило видання The New York Times (NYT).

Напередодні переговорів в Ер-Ріяді російська влада заявила про прагнення нормалізувати відносини зі Сполученими Штатами. Не виключено, що великі американські нафтові компанії повернуться в Росію.

"Американські нафтові компанії вели дуже успішний бізнес у Росії. Ми вважаємо, що вони можуть повернутися. Навіщо їм відмовлятися від можливостей, які їм надала Росія в отриманні доступу до її природних ресурсів", — наводить NYT висловлювання генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Енергетичні та економічні зв'язки двох країн були предметом телефонної бесіди президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа минулого тижня, вказує видання.

Переговори з адміністрацією Трампа і мирна угода щодо України можуть відкрити шлях Сполученим Штатам до скасування жорстких санкцій, запроваджених проти Москви адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена.

Україна і Європа тим часом спостерігають за ситуацією з боку з глибоким занепокоєнням: вони бояться, що Трамп нав'яже Києву мирну угоду, вигідну Росії, зробили висновок автори статті.

Нагадаємо, країни Євросоюзу не запросили на мирні переговори в Саудівській Аравії. ЄС опинився за "дитячим столом" на переговорах про майбутнє України, говорив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

Тим часом росіяни вже заявили, що американська сторона "прекрасно вирішує проблеми". Представники РФ заявляють про прагнення співпрацювати зі США.