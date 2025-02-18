Бизнес США и России: переговоры в Саудовской Аравии могут выйти за рамки Украины, — NYT

Переговоры в Эр-Рияде затронут не только тему завершения войны в Украине. Крупные нефтяные компании США хотят вернуться на рынок России, им нужны ее природные ресурсы, подчеркивают обозреватели The New York Times.

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Высокопоставленные американские и российские чиновники 18 февраля встретились в Саудовской Аравии. В ходе самых масштабных переговоров между двумя странами кроме войны в Украине будут обсуждать ряд экономических вопросов, сообщило издание The New York Times (NYT).

В преддверии переговоров в Эр-Рияде российские власти заявили о стремлении нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Не исключено, что крупные американские нефтяные компании вернутся в Россию.

"Американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что они могут вернуться. Зачем им отказываться от возможностей, которые им предоставила Россия в получении доступа к ее природным ресурсам", — приводит NYT высказывание генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Энергетические и экономические связи двух стран были предметом телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на прошлой неделе, указывает издание.

Переговоры с администрацией Трампа и мирное соглашение по Украине могут открыть путь Соединенным Штатам к отмене жестких санкций, введенных против Москвы администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

Украина и Европа тем временем наблюдают за ситуацией со стороны с глубоким беспокойством: они боятся, что Трамп навяжет Киеву мирное соглашение, выгодное России, заключили авторы статьи.

Напомним, страны Евросоюза не пригласили на мирные переговоры в Саудовской Аравии. ЕС оказался за "детским столом" на переговорах о будущем Украины, говорил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Тем временем россияне уже заявили, что американская сторона "прекрасно решает проблемы". Представители РФ заявляют о стремлении сотрудничать с США.