Евросоюз усадили за "детский стол" на переговорах по Украине, – глава концерна Rheinmetall

Десятилетиями Европа отказывалась увеличивать траты на оборону, что привело к ее слабости. Теперь США и Россия решают будущее Украины, а с ЕС обращаются "как с детьми", считает глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

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Все страны Евросоюза оказались за "детским столом" на переговорах о будущем Украины из-за неспособности инвестировать много средств в оборону. Об этом сказал глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер в общении с британской газетой Financial Times.

Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров между США и Россией по прекращению войны в Украине, заявил он.

"Если вы не инвестируете в оборону — вы слабы, они [США и Россия] обращаются с вами как с детьми. Европейцы последние 30 лет хотели просто говорить и тратить лишь 1% ВВП на вооружения", — считает директор концерна.

Паппергер уверен, что благодаря такой политике европейцы стали похожими на детей, которых усадили за отдельный стол. В это время США и Россия обсуждают будущее Украины.

"Если родители обедают, дети сидят за другим столом. США говорят с Россией и ни один европеец не присутствует рядом с ними", — добавил он.

По официальным данным, с 2021 по 2024 годы общие расходы стран ЕС на оборону выросли более чем на 30% и достигли примерно 326 миллиардов евро. Это менее 2% ВВП блока. При этом Дональд Трамп требовал увеличить военные расходы до 5% от ВВП.

"У европейцев и украинцев на складах ничего нет", — прокомментировал Паппергер низкие запасы вооружений на континенте.

Напомним, в Эр-Рияде прошли первые контакты делегаций из России и США. Глава Российского фонда благосостояния Кирилл Дмитриев отметил, что американцы "прекрасно решают проблемы".

От России в Саудовскую Аравию отправились министр иностранных дел Сергей Лавров и главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Вместе с американскими коллегами они займутся подготовкой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.