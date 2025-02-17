Готовят встречу Путина и Трампа: Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию, — Песков (видео)

Российские и американские чиновники подготовят встречу президентов двух стран — Дональда Трампа и Владимира Путина. Другой важной темой станет восстановление всего комплекса отношений, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Российская и американская стороны встретятся 18 февраля в Саудовской Аравии и подготовят встречу президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина, о которой говорили ранее. Об этом сказал в интервью российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Во вторник [18 февраля] только будут говорить о подготовке возможной встречи по Украине. Все модальности могут обсуждаться только во вторник", — указал он.

Саудовская Аравия по его словам, выбрана для переговоров США и России, так как это место устраивает обе стороны. По поручению Путина в Эр-Рияд сегодня вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Российские чиновники встретятся с американскими визави и прежде всего обсудят восстановление всего комплекса отношений двух стран, заметил Песков.

Лавров заметил, что российская сторона "послушает" в Эр-Рияде американских собеседников и будет готова отреагировать.

"Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения", — заявил министр.

Напомним, по данным СМИ президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным металлам.

По мнению американских чиновников, Украина должна участвовать в мирных переговорах с РФ, но участие Европы абсолютно необязательно.