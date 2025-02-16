В Конституции Украины четко указано, что все полезные ископаемые принадлежат украинцам. В Вашингтоне уверены, что доступ к редкоземельным ресурсам — это лучшая гарантия безопасности и неотъемлемая часть прочного мира.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение о предоставлении Соединенным Штатам доступа к редкоземельным ресурсам, ведь документ слишком сосредоточен на интересах США. Вашингтон весьма разочарован данным шагом, сообщили источники агентства Associated Press.

Высокопоставленные украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что предложение США не содержало конкретных гарантий безопасности взамен. В Белом доме посчитали решение Зеленского не принимать предложение недальновидным.

"Я не позволил министрам подписать соответствующее соглашение. По моему мнению, оно не готово защищать нас, наши интересы", — пояснял Зеленский агентству Associated Press 15 февраля в Мюнхене.

По словам президента, любая эксплуатация украинских земель должна быть связана с гарантиями безопасности, защищающими от будущей российской агрессии.

"Это колониальное соглашение, Зеленский не может его подписать", — параллельно говорит один из собеседников агентства.

В Белом доме уверены, что обязательные экономические связи со Штатами — это и есть лучшая гарантия против будущей агрессии России и неотъемлемая часть прочного мира.

"США признают это, русские признают это и украинцы должны признать", — комментирует источник.

Американские чиновники в ходе переговоров с украинскими коллегами в Мюнхене были настроены на коммерческие цели и сосредоточились на специфике разведки полезных ископаемых.

Потенциальная ценность месторождений в Украине еще не обсуждалась, поскольку многие из них либо не разведаны, либо находятся возле линии фронта. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что любая сделка должна соответствовать украинскому законодательству и быть приемлемой для украинского народа.

"Согласно конституции, недра принадлежат украинцам", — заявила ранее агентству AP глава Ассоциации горнодобывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагал Европе военную помощь и полезные ископаемые. По его словам, украинские недра содержат 22 из 30 критически важных для ЕС ископаемых.

Украинские экономисты говорили, что подписание соглашения с США об использовании редкоземельных металлов навредит авторитету Украины и будет "достаточно опасным прецедентом".