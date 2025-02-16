"Угода для колонії": Зеленський відмовив США в доступі до рідкоземельних металів, Вашингтон незадоволений

У Конституції України чітко зазначено, що всі корисні копалини належать українцям. У Вашингтоні впевнені, що доступ до рідкоземельних ресурсів — це найкраща гарантія безпеки та невід'ємна частина міцного миру.

Related video

Президент України Володимир Зеленський не підписав угоду про надання Сполученим Штатам доступу до рідкоземельних ресурсів, адже документ занадто зосереджений на інтересах США. Вашингтон вельми розчарований цим кроком, повідомили джерела агентства Associated Press.

Високопоставлені українські чиновники, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що пропозиція США не містила конкретних гарантій безпеки натомість. У Білому домі вважають рішення Зеленського не приймати пропозицію недалекоглядним.

"Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду. На мою думку, вона не готова захищати нас, наші інтереси", — пояснював Зеленський агентству Associated Press 15 лютого в Мюнхені.

За словами президента, будь-яка експлуатація українських земель має бути пов'язана з гарантіями безпеки, що захищають від майбутньої російської агресії.

"Це колоніальна угода, Зеленський не може її підписати", — паралельно каже один зі співрозмовників агентства.

У Білому домі впевнені, що обов'язкові економічні зв'язки зі Штатами — це і є найкраща гарантія проти майбутньої агресії Росії та невід'ємна частина міцного миру.

"США визнають це, росіяни визнають це й українці мають визнати", — коментує джерело.

Американські чиновники під час переговорів з українськими колегами в Мюнхені були налаштовані на комерційні цілі і зосередилися на специфіці розвідки корисних копалин.

Потенційну цінність родовищ в Україні ще не обговорювали, оскільки багато з них або не розвідані, або розташовані біля лінії фронту. Високопоставлений український чиновник заявив, що будь-яка угода має відповідати українському законодавству і бути прийнятною для українського народу.

"Згідно з конституцією, надра належать українцям", — заявила раніше агентству AP голова Асоціації гірничодобувної промисловості України Ксенія Оринчак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонував Європі військову допомогу та корисні копалини. За його словами, українські надра містять 22 з 30 критично важливих для ЄС копалин.

Українські економісти говорили, що підписання угоди зі США про використання рідкоземельних металів зашкодить авторитету України і буде "досить небезпечним прецедентом".